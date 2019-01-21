Ведущая скандального
реалити-шоу Дом-2 отпраздновала свой день рождения в Куршевеле. Однако в городе,
где остановилась Ольга Бузова, внезапно начался пожар. Певица пока никак не прокомментировала случившееся.
Ведущая скандального
реалити-шоу "Дом-2" отпраздновала свой день рождения в Куршевеле. Однако в городе,
где остановилась Ольга Бузова, внезапно начался пожар. Певица пока никак не прокомментировала случившееся.
Звезда отправилась вместе с сестрой и близкими подругами на французский
горнолыжный курорт, чтобы отметить 33-летие. Однако насладиться праздником
не смогла, так как в ночь на 20 января в городе начался сильный
пожар. Пламень охватил два этажа здания, расположенного в самом центре на площади Круазетт.
Как сообщают представители мэрии города, в доме на тот
момент находились 60 человек, большинство из них – сезонные рабочие. Всех жильцов срочно эвакуировали. На борьбу с
огнем было отправлено около 70 пожарных. Более 20 человек были доставлены в местную
больницу с ранениями. Тела двух погибших обнаружили под обломками дома,
передает "".
Очевидцы события сразу записали произошедшее на видео и разместили в Сети. Однако телеведущая , известная своей любовью делиться с поклонниками всеми новостями, почему-то перестала выходить на связь после
инцидента. Поклонники беспокоятся, что звезда могла пострадать во время пожара.