Ведущая скандального реалити-шоу Дом-2 отпраздновала свой день рождения в Куршевеле. Однако в городе, где остановилась Ольга Бузова, внезапно начался пожар. Певица пока никак не прокомментировала случившееся.

Ведущая скандальногореалити-шоу "Дом-2" отпраздновала свой день рождения в Куршевеле. Однако в городе,где остановилась Ольга Бузова, внезапно начался пожар. Певица пока никак не прокомментировала случившееся.Звезда отправилась вместе с сестрой и близкими подругами на французскийгорнолыжный курорт, чтобы отметить 33-летие. Однако насладиться праздникомне смогла, так как в ночь на 20 января в городе начался сильныйпожар. Пламень охватил два этажа здания, расположенного в самом центре на площади Круазетт.Как сообщают представители мэрии города, в доме на тотмомент находились 60 человек, большинство из них – сезонные рабочие. Всех жильцов срочно эвакуировали. На борьбу согнем было отправлено около 70 пожарных. Более 20 человек были доставлены в местнуюбольницу с ранениями. Тела двух погибших обнаружили под обломками дома,передает "".Очевидцы события сразу записали произошедшее на видео и разместили в Сети. Однако телеведущая , известная своей любовью делиться с поклонниками всеми новостями, почему-то перестала выходить на связь послеинцидента. Поклонники беспокоятся, что звезда могла пострадать во время пожара.