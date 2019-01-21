Растет число погибших при взрыве на трубопроводе Туспан-Тула в мексиканском штате Идальго.

Растет число погибших при взрыве на трубопроводе Туспан-Тула в мексиканском штате Идальго. Спасатели нашли 79 тел. Ранены при взрыве 81, пишет РИА Новости.В пятницу сотни людей воровали бензин, используя незаконные врезки в трубу. Расхитители наливали топливо в канистры и бидоны, когда произошел взрыв.Нефтяная компания Pemex официально заявила о незаконном отборе бензина из трубы. Власти Мексики стараются пресечь воровство из топливопроводов, перевозя бензин цистернами. К охране НПЗ и топливной инфраструктуры привлечены войска. В стране начались перебои с бензином.