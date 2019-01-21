Израиль продолжит противодействовать Ирану на территории Сирии, нанося удары по его объектам.

Израиль продолжит противодействовать Ирану на территории Сирии, нанося удары по его объектам. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя удар ВВС страны по аэропорту Дамаска.Израиль намерен отвечать уроном тем, кто пытается навредить ему, заявил премьер."Наша постоянная политика - противодействовать попыткам Ирана закрепиться в Сирии", — заявил Нетаньяху.ЗРК "Панцирь" и "Бук" ПВО Сирии российского производства сбили семь израильских ракет.