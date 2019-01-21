Полузащитник сборной Ганы и итальянского Сассуоло Кевин-Принс Боатенг близок к переходу в Барселону. Речь идет об аренде 31-летнего футболиста.

Полузащитник сборной Ганы и итальянского "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг близок к переходу в "Барселону". Речь идет об аренде 31-летнего футболиста.В нынешнем сезоне Кевин-Принс забил пять мячей в первенстве Италии, чем привлек внимание со стороны "Барселоны". Согласно РИА Новости. "Барселона" намеревается арендовать футболиста до конца года. Не исключается и возможность перехода на постоянной основе. Кевин-Принс Боатенг известен по выступлениям за "Айнтрахт", "Лас-Пальмас", "Милан", "Шальке", "Портсмут", "Тоттенхэм", "Боруссию" (Дортмунд) и "Герту".Ранее появилась информация об интересе "Барселоны" к младшему брату Кевина-Принса – защитнику "Баварии" сборной Германии Джерома Боатенга. Но пока конкретных шагов со стороны баварцев сделано не было.