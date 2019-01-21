Политик считает, что решение удалить ее фотографию с плакатов было принято только потому, что это было изображение женщины.

Глава израильской партии "Ха-Тнуа", экс-руководитель МИД страны Ципи Ливни призвала бороться за женское равноправие. Эмоциональное видео с этим призывом было опубликовано в Instagam политика."Присоединяйтесь ко мне в борьбе за лицо страны!" — призывает Ливни, считая, что вместе с ее лицом с предвыборных плакатов исчезло лицо всех женщин Израиля.Изображение политика было удалено с предвыборного плаката по решению мэрии израильского города Бней-Брак. Ливни считает, что такое решение было принято лишь потому, что это была фотография женщины.Ливни родилась в семье выходцев из Белоруссии, имеет степень бакалавра юриспруденции. Проходила военную службу в Армии обороны Израиля. Уволилась в запас в звании лейтенанта. С 1980 по 1984 год служила в политической разведке "Моссад". В 1990-е отвечала за приватизацию правительственных корпораций и монополий. В начале 2000-х была министром репатриации и абсорбции, министром строительства, министром юстиции. В 2012 году Ливни объявила о создании нового политического движения "Ха-Тнуа" ("Движение").