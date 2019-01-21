Актер
Владимир Зеленский рассказал о съемках нового сезона популярного
телесериала Слуга народа. Комик обратился к подписчикам своей страницы
в Instagram.
Актер
рассказал о съемках нового сезона популярного
телесериала "Слуга народа". Комик обратился к подписчикам своей страницы
в Instagram.
"Слуга народа 3", снимаем в тюрьме", – рассказал Зеленский. Стоявший рядом актер Станислав Боклан пожаловался на мороз. "Такие тюрьмы у нас холодные", – заявил он.
После этого оба улыбнулись и кивнули друг другу. В каком исправительном учреждении они находятся актеры распространяться не стали. За кадром между тем слышна работа съемочной группы.
В сериале "Слуга народа" Владимир Зеленский исполняет главную роль. Он играет учителя истории Василия Голобородько. Неожиданно он становится президентом и начинает борьбу с коррупцией.
Премьера
первого сезона состоялась в ноябре 2015 года на канале 1+1. Второй
сезон телешоу стартовал в октябре 2017. В августе прошлого года начались
съемки новой части, ее выход на экраны запланирована на март 2019 года.
По иронии судьбы, в этом же месяцы пройдут очередные выборы главы
государства.
Один
из отрывков из сериала Зеленский, заявивший ранее о президентских
амбициях, использовал в качестве агитационного ролика. Персонаж комика
хоронит Петра Порошенко и рассказывает собравшимся о невыполненных
обещаниях главы государства.
"На
выборах 2014 он обещал нам сильную экономику, как много он нам не смог
еще пообещать", – заявил персонаж Зеленского. В вину "покойнику" он
также поставил хищение 20 миллионов из бюджета и крышевание игорного
бизнеса.
объявил об участии в выборах президента Украины 2019 в своем
новогоднем обращении. Комик имеет неплохие шансы на победу. Пока актер
идет на втором месте, обгоняет его лишь лидер партии "Батькивщина" Юлия
Тимошенко. Зеленский, который в работе и повседневном общении часто
употребляет русский язык, наиболее популярен в юго-восточных регионах
Украины.
Эксперты
не исключают, что выдвижение – срежиссированный Порошенко и
его командой спектакль. Якобы цель комика – наброситься на оппонентов
главы государства, в то время как президент будет оставаться над
схваткой и повышать свой рейтинг в глазах населения.
Другие аналитики полагают, что Зеленский – креатура олигарха Игоря Коломойского. Якобы с помощью комика олигарх хочет отомстить Порошенко за обиды прошлого.