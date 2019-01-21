В ДНР взяли в плен украинского военнослужащего, который пытался в одиночку атаковать позиции военных самопровозглашенной республики. Как рассказал журналистам представитель народной милиции ДНР Даниил Безсонов, украинский боевик сам направился с оружием в их сторону.

В ДНР взяли в плен украинского военнослужащего, который пытался в одиночку атаковать позиции военных самопровозглашенной республики. Как рассказал журналистам представитель народной милиции ДНР Даниил Безсонов, украинский боевик сам направился с оружием в их сторону.Военнослужащие народной милиции решили ему не препятствовать, а подпустив ближе, взяли в плен. По словам Безсонова, боец Вооруженных сил Украины был пьян, передает РИА Новости.В ходе его допроса подтвердились сведения о подготовке командования украинских военных к наступательным действиям в Донбассе в конце декабря 2018 года и провокациям с использованием химоружия — ранее в народной милиции ДНР уже рассказывали об этих планах Киева. При этом не уточняется, был ли украинский военный в момент допроса все еще пьян, или уже успел протрезветь.Ранее, в начале января, в ДНР был захвачен украинский диверсант. В составе боевой группы он пытался проникнуть в Донбасс, однако затем при паническом бегстве был брошен своими же сослуживцами и взят в плен.