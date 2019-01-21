Любовь Успенская стала одной из гостей фантастического шоу Светланы Лободы в Крокусе. А после концерта Любонька расцеловала землячку из Украины в губоньки, призналась в любви и дала небольшое интервью корреспонденту Дни.Ру.

Любовь Успенская стала одной из гостей фантастического шоу Светланы Лободы в "Крокусе". А после концерта Любонька расцеловала землячку из Украины в губоньки, призналась в любви и дала небольшое интервью корреспонденту "Дни.Ру".Минувшей осенью дочь Татьяна Плаксина на отдыхе в Коста-Рике неудачно упала с велосипеда и сломала челюсть. Девушке срочно потребовались две тяжелых операции. Одна из них была неудачной – у наследницы королевы шансона началось заражение крови. Вторая операция тоже оказалась неидеальной – у Татьяны отсутствуют пять передних зубов, она употребляет только жидкую или перетертую еду. К тому же она еще и побрита теперь под ноль.Состояние наследницы до сих пор вызывает тревоги у . И опасениями она поделилась с корреспондентом "Дни.Ру". "Я отправила Таню в Швейцарию, – там ей будет спокойнее и лучше, – вздыхает певица. – Правда, она очень хочет вернуться в Россию к моему концерту, который состоится в "Крокусе" 2 марта. Станцевать там, учитывая свое состояние, она вряд ли сможем, а вот на то, что Таня что-то споет, мы очень надеемся".Как писали ранее "Дни.Ру", справиться с трудным жизненным периодом Татьяне искусство – она пишет картины. А недавно девушка устроила откровенную фотосессию: измазалась в краске и позировала обнаженной. Снимки раскритиковали недоброжелатели Плаксиной. И Татьяна обратилась к хэйтерам.: "Дорогие мои советчики – "прикиньте" если всю энергию, которая у вас уходит на обсуждение чужой жизни в Инстаграм, вы бы направили на себя! На свой ум, с моим то (или вообще с чужим) не совладать! С собственным умом вы то можете работать", – написала Плаксина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).