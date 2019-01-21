Советские автомобили на полотнах. Художник Максим Бурыка открыл свою первую персональную выставку. В экспозиции представлено 40 работ молодого мастера. Где художник находил авто натурщиков, расскажет Екатерина Корнилова.

Советские автомобили на полотнах. Художник Максим Бурыка открыл свою первую персональную выставку. В экспозиции представлено 40 работ молодого мастера. Где художник находил авто натурщиков, расскажет Екатерина Корнилова.Своих натурщиков Максим находит в родном поселке Садовый. Здесь и легендарная "Волга", и известный трактор "Беларус". В центре внимания - советские автомобили и сельскохозяйственная техника. Всего 40 работ. Большинство картин нарисованы маслом, потому что, признается художник:Максим Бурыка - художник: "Масло просто удобней как механизм, как инструмент передачи света и воздуха, и объема".Максим родился в семье художников и с детства увлекался рисованием. Позже, когда поступил в Суздальское художественное училище, решил полностью связать свою жизнь с искусством. Машинами Максим также увлечен с детства, потому на первой персональной выставке решил объединить обе страсти. Выставка "Техника на фабрике" - это картины прошлых лет, от 2010-го до 16-го года. Сейчас Максим свое вдохновение находит в другом.Максим Бурыка - художник: "Был в голове какой-то стереотип, ну я же машины рисую, мне нравится. Делаю, делаю, чувствую что-то не то, а проезжал мимо поля, где были стоги. Вот представляете осень, вот эти стоги, там еще небо, насыщенное без облаков. Мимо проезжаю, думаю, вот бы нарисовать, но еду, машины. 3-4 дня ездил, как бы обманывал себя. Там ничего не получается, а хочется это. Ту осень я рисовал просто стоги, поля там, небо".Несмотря на то, что основные деньги Максим зарабатывает именно ремеслом художника, молодой живописец нередко работает и бесплатно. Максим - волонтер. И периодически он с друзьями совершенно бескорыстно расписывает стены в детских больницах. Чтобы юные пациенты, глядя на их яркое творчество, быстрее поправлялись. Главное в его работе то, что она одновременно является и любимым хобби.Максим Бурыка - художник: "Каждый человек должен иметь хобби, но хобби, оно носит как бы такой сопроводительный характер человека. Здесь есть периоды, когда я рисую, а когда не рисую, вот и все, а так, чтобы как выживание каждый вечер, это не так".Пока посетителей на выставке немного, в основном это родственники и друзья. Но в числе первых посетителей и председатель областного отделения Союза художников.Дмитрий Холин - председатель областного отделения Союза художников России: "Зальчик совсем небольшой, конечно, но, мне кажется, достойное помещение для молодых художников, которые могут себя показать и как-то себя выдвинуть, так скажем. Максим Бурыка часто выставлялся у нас на выставкомах, часть работ проходила, часть нет, но, я думаю, у него хорошая перспектива для дальнейшего творческого взлета".Персональная выставка Максима Бурыки продлится до конца января. Увидеть экспозицию может любой желающий совершенно бесплатно. "Техника на фабрике" ждет своих зрителей по адресу ул. Сакко и Ванцетти, 50.