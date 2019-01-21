На грабеж он решился, чтобы погасить долги

На грабеж он решился, чтобы погасить долгиВо Владимире подростка подозревают в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба регионального СледКома.Вечером 17 января 17-летний парень заметил женщину, подбежал к ней, внезапно напал, пытаясь отобрать сумку. Пенсионерка стала защищаться, из-за чего нападавший сломал ей руку.Отобрав вещи, парень бросился убегать, но по дороге его поймали двое прохожих. Несовершеннолетний рассказал мужчинам, что он не преступник, а наоборот хотел помочь потерпевшей и отобрал сумку у грабителя.Выяснилось, что на грабеж подросток решился, чтобы погасить долги, скопившиеся за ставки на спорт в букмекерской компании.