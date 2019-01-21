Хитрый Лукашенко обыграл Россию на рынке оружия. Батька опасается повторения крымского сценария, несмотря на то, что Москва никогда не посягалась на территориальную целостность и независимость Белоруссии.

Хитрый Лукашенко обыграл Россию на рынке оружия. Батька опасаетсяповторения крымского сценария, несмотря на то, что Москва никогда не посягаласьна территориальную целостность и независимость Белоруссии.Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается недопустить размещения на территории страны российских военных баз, но продолжаетвооружение собственной армии. По словам белорусского аналитика, эксперта"Украинского института будущего" Игоря Тышкевича, Лукашенко решил обхитритьРоссию.Все началось с того, что Россия хотела поставить вБелоруссию комплексы ПВО С-300 и С-400, но у Лукашенко было одно условие: установкидолжны быть без экипажей. Затем Батька захотел купить российские "Искандеры",поставив такое же условие. Москва отказалась и тогда Минский завод колесныхтягачей, изготавливающий шасси для "Искандеров" перестал отгружатьпродукцию в Россию. В итоге Лукашенко выиграл: Россия все-таки продала ему комплексы.Сейчас, по утверждению Тышкевича, Белоруссия активносотрудничает с китайскимипроизводителями оружия. В контракте с Пекином два пункта: реактивная система залпового огня иоперативно-тактический ракетный комплекс, пишет издание "Обозреватель".В последние недели Александр Лукашенко сделал несколькопротиворечивых заявлений относительно российско-белорусских отношений. Занеделю до Нового года он дважды летал в Москву и подолгу беседовал с ВладимиромПутиным, после чего сказал, что создание Союза России и Белоруссии практическизавершено.Через несколько дней после этого Батька начал шантажировать Москву,заявив, что Россия потеряет единственный форпост на западных границах в случае,если не компенсирует Белоруссии высокие цены на нефть и газ. Потом Лукашенковдруг согласился на единую валюту с Россией, но только в том случае, если этобудет не российский рубль. Наконец, президент опроверг информацию обобъединении России и Белоруссии, назвав разговоры об этом глупыми и притянутымиза уши.