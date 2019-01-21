Хитрый Лукашенко обыграл Россию на рынке оружия. Батька опасается
повторения крымского сценария, несмотря на то, что Москва никогда не посягалась
на территориальную целостность и независимость Белоруссии.
Хитрый Лукашенко обыграл Россию на рынке оружия. Батька опасается
повторения крымского сценария, несмотря на то, что Москва никогда не посягалась
на территориальную целостность и независимость Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается не
допустить размещения на территории страны российских военных баз, но продолжает
вооружение собственной армии. По словам белорусского аналитика, эксперта
"Украинского института будущего" Игоря Тышкевича, Лукашенко решил обхитрить
Россию.
Все началось с того, что Россия хотела поставить в
Белоруссию комплексы ПВО С-300 и С-400, но у Лукашенко было одно условие: установки
должны быть без экипажей. Затем Батька захотел купить российские "Искандеры",
поставив такое же условие. Москва отказалась и тогда Минский завод колесных
тягачей, изготавливающий шасси для "Искандеров" перестал отгружать
продукцию в Россию. В итоге Лукашенко выиграл: Россия все-таки продала ему комплексы.
Сейчас, по утверждению Тышкевича, Белоруссия активно
сотрудничает с китайскими
производителями оружия. В контракте с Пекином два пункта: реактивная система залпового огня и
оперативно-тактический ракетный комплекс, пишет издание "Обозреватель".
В последние недели Александр Лукашенко сделал несколько
противоречивых заявлений относительно российско-белорусских отношений. За
неделю до Нового года он дважды летал в Москву и подолгу беседовал с Владимиром
Путиным, после чего сказал, что создание Союза России и Белоруссии практически
завершено.
Через несколько дней после этого Батька начал шантажировать Москву,
заявив, что Россия потеряет единственный форпост на западных границах в случае,
если не компенсирует Белоруссии высокие цены на нефть и газ. Потом Лукашенко
вдруг согласился на единую валюту с Россией, но только в том случае, если это
будет не российский рубль. Наконец, президент опроверг информацию об
объединении России и Белоруссии, назвав разговоры об этом глупыми и притянутыми
за уши.