14 января утром в многоэтажном доме города Шахты обрушились восьмой и девятый этажи. Уничтожены четыре квартиры. Приоритетная версия следствия - взрыв газовоздушной смеси. Из-под завалов спасатели извлекли тела пятерых погибших. Двое ранены.

Автор: Дмитрий Киселёв14 января утром в многоэтажном доме города Шахты обрушились восьмой и девятый этажи. Уничтожены четыре квартиры. Приоритетная версия следствия — взрыв газовоздушной смеси. Из-под завалов спасатели извлекли тела пятерых погибших. Двое ранены.А ведь еще свежи в памяти страшные кадры трагедии в Магнитогорске, где взрыв бытового газа уничтожил два подъезда многоэтажки и унес жизни 39 человек. Семьям погибших и пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Сразу было принято решено жильцов рухнувших подъездов расселить.Однако президент Путин принял более масштабное решение — дать новые квартиры жильцам всего дома, сам дом снести, а территорию благоустроить."Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то что экспертиза показывает, что жить там можно, трагедия большая — 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте. Ясно, что это будет стоить каких-то денег. Я думаю, что свыше миллиарда. Миллиард триста, по предварительным подсчетам. Надо пойти навстречу людям и дом расселить целиком. Всем предоставить жилье. Сделаем это из трех источников. Попрошу поддержать. И с "Магниткой" поговорим. Знаю, что они откликаются всегда на такие вещи. И сделать это надо в самые короткие сроки. Представьте ваши предложения по поводу того, что может быть сделано на этом месте. Или новое строительство, или парк, еще что-то. Но вам виднее на месте. Жителям этого микрорайона виднее, мэру города. Вместе с людьми посоветуйтесь и представьте предложения. Дом нужно расселить, — сказал глава государства. — И по Шахтам, конечно, все нужно сделать, довести до конца, проследить, чтобы люди получили все средства, которые причитаются по закону, поддержать".Прописная истина: газ опасен, если дома возникает утечка. За своим газовым хозяйством семьям нужно следить. И очень бдительно. Разумеется, и на государстве — своя доля ответственности.Денис ДавыдовСтоя за оцеплением, всматриваются в родные окна. Немой вопрос: как там дом? Их впервые пропустят в квартиры, из которых после взрыва выбегали кто в чем.Последствия взрыва видны с первых шагов. На лестничной клетке выбиты стекла, следы осыпавшейся штукатурки, а вот что стало с дверью лифта — ее буквально вывернуло. Это второй этаж, а взрыв был на девятом.Рвануло в Шахтах, до этого в Магнитогорске. Два взрыва за две недели.Специалисты газовой службы обязаны обходить квартиры раз в год. Сейчас они по всей стране — в массовых внеплановых рейдах. Трубы обследуют газоанализаторами — датчик почувствует любую утечку. В арсенале специалистов — еще один безотказный дедовский метод — мыльная пена.Хотя пожилая хозяйка никакого запаха не чувствовала. Устраняют неисправность мгновенно и абсолютно бесплатно. В том же подъезде, только на лестничной клетке, уже общедомовая труба бурлит мыльными пузырями.Внеплановая проверка оборудования — и только в одном подъезде обнаружены сразу две утечки. А ведь специалисты смогли попасть далеко не во все квартиры.К слову, проверка, выявившая столько нарушений, проходила в том самом городе Шахты. Что именно случилось с газом в злополучной квартире, еще предстоит установить. Но защитить жителей и их дом могли бы газоаналиазторы. Прибор сделан в России, стоит 3,5 тысячи рублей.Еще до трагедий — в начале минувшего декабря — Минстрой сделал газоанализаторы обязательным требованием для новостроек. Норма вступит в силу в июне.Пока дело добровольное — ставить их в квартирах или нет. Жителям одного из подмосковных микрорайонов повезло. Квадратные метры уже продавалось с умными датчиками. Проверка показала: система работает как часы.Новостройки защитят, но что делать со старыми квартирами? В стране газифицированы свыше 60% жилого фонда. Автоматические выключатели газа можно поставить хоть в каждой кухне, можно в случае утечки перекрыть весь подъезд или вообще целый дом."Нужно определиться с источниками финансирования. Это дополнительно нагрузит фонды капитального ремонта. Если мы постоянно будем догружать эту программу новыми мероприятиями, то те, кто должен сделать капитальные ремонты через 7-8 лет, этих капитальных ремонтов могут просто не дождаться. Поэтому я бы все-таки здесь поставил вопрос больше о тарифе и о тех денежных средствах, которые могут быть задействованы из бюджетов всех уровней", — сказал Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ.Ситуацию в газовом хозяйстве обсуждали на совещании Дмитрия Медведева с вице-премьерами. Два взрыва буквально один за одним. Глава кабмина потребовала проверить действующие нормы.Как газовые службы проверяли дома в Магнитогорске и Шахтах, сейчас выясняют следователи. Ждут данные экспертиз газовых плит, их тоже подняли из под завалов, как основные улики.Восьмой этаж. Здесь разрушения самые сильные. Выбиты двери в квартирах, разбросана мебель. 68-я квартира, над которой и произошел взрыв. Перекрытия обрушились. Девятого этажа нет. На верхних этажах было холоднее всего. Квартиры не прилегают к соседнему дому — они угловые. Плюс накануне взрыва в Шахтах несколько дней шел снег с дождем. Сырой кирпич — чтобы хоть как-то согреться, люди включали газ.На фасаде хорошо видно, как отдельные газовые трубы подходят ко многим кухням, рядом выведена вентиляция — так жильцы устанавливали газовые котлы, чтобы температуру в квартирах поднять, а счета за отопление снизить. "Горгаз" в этот дом приезжал чаще положенного одного раза в год.Не всем известно, что в разных городах газ может пахнуть по-разному. На распределительных станциях перед крупными населенными пунктами в трубопровод пускают специальную добавку."Природный газ не имеет запаха. Для придания специфического запаха в него добавляется одорант. Это придает характерный специфически запах и позволяет своевременно обнаружить утечку", — пояснил Евгений Шмаргуненко, начальник смены газораспределительной станции.В советское время на тысячу кубометров газа добавляли 16 граммов одоранта. Сегодня эта норма лишь рекомендована, значит, где-то едкий запах будет бить в нос, а там, где к рекомендациям не прислушиваются, можно и не почувствовать утечку газа."Он практически не пахнет, потому что это дополнительные затраты. Вопрос добавления как раз так называемых одорантов, то есть специфического запаха, не отрегулирован. Такое постановление мы внесли. Думаем, что в ближайшее время это будет принято", — заявил Владимир Якушев.За минувшие пару лет газ в российских домах взрывался 62 раза. Управляющие компании с недавних пор обязали каждые десять дней обследовать чердаки и подвалы на наличие запаха газа. Специалисты Службы "04" должны ежегодно не просто принюхиваясь обходить квартиры, а проводить диагностику газового оборудования.Впрочем, специалистов с их квалифицированными советами ждут не все. Одним трудно открыть дверь в пьяном угаре, а кто-то и в трезвом уме газовщиков на порог не пускает.В квартире может быть незаконное, а значит, небезопасное подключение к газовым сетям. Доступ специалисты должны получить. К неприступным квартирам возвращаются снова и снова, убеждают, чтобы впустили.Жильцы из поврежденных квартир разместились кто у родственников, кто в гостиницах, которые предоставили власти. Уже начались выплаты компенсаций. В Магнитогорске взрывом был уничтожен целый подъезд, принято решение дом полностью расселить.Между тем после трагедий зазвучали предложения отказаться от газовых плит и вместо них повсеместно установить электрические."Это крайность, — считает Владимир Якушев. — Не везде можно будет перейти на электричество. Причем это будет стоить очень приличных денег. Когда мы четко и дисциплинированно будем делать все правильно по отношению к таким сложным и опасным системам, думаю, здесь кроется основной резерв, который не должен приводить к таким чрезвычайным ситуациям".После трагедий в Магнитогорске и Шахтах газовое хозяйство страны ждут перемены. Пересматриваются ведомственные нормативы, ужесточается закон — газовщикам будет проще попадать в квартиры, в которые их не пускают для проверки. Но в этом вопросе гораздо важнее самоконтроль. Ведь когда оборудование в порядке, то и газ в хозяйстве не угроза, а помощник.