Санкт-петербургский Зенит одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 93:86 в пользу хозяев. Это поражение стало для армейцев первым в нынешнем розыгрыше турнира​​​.

Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 93:86 в пользу хозяев. Это поражение стало для армейцев первым в нынешнем розыгрыше турнира​​​.Самым результативным игроком встречи стал игрок "Зенита" Джален Рейнольдс, набравший 21 очко. У армейцев 15 баллов на счету Серхио Родригеса.В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать с 13 победами в 14 встречах. "Зенит" с восемью победами идет пятым.Результаты остальных матчей игрового дня: "Енисей" – "Астана" – 93:84, "Химки" – "Цмоки-Минск" – 70:50.