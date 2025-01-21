Во Владимире стартует конкурс масленичных кукол «Берегиня Масленица — 2025». Его уже в 10-ый раз проводит администрация Ленинского района. Принять участие в творческих соревнованиях может

Во Владимире стартует конкурс масленичных кукол «Берегиня Масленица — 2025». Его уже в 10-ый раз проводит администрация Ленинского района. Принять участие в творческих соревнованиях может каждый желающий. Для этого нужно сделать масленичную куклу и принести ее до 17 февраля по адресу: ул. Никитская, д. 4А, каб. 10. Кстати, заявки принимаются до 10 февраля. Итоги конкурса