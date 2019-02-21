Алла Пугачева была госпитализирована с болью в груди. Звезду
срочно прооперировали.
Алла Пугачева была госпитализирована с болью в груди. Звезду
срочно прооперировали.
Сообщается, что Примадонна обратилась в институт хирургии
имени Вишневского. Она жаловалась на неприятные ощущения в грудной клетке.
После обследования доктора поняли, что ситуация критическая.
У Аллы Борисовны нарушен сердечный ритм.
Звезде в срочном порядке провели операцию на сердце. Примадонна
доверила свою жизнь академику Баграту Алекяну.
Сейчас Алла Борисовна идет на
поправку. Об этом сообщает Telegram-канал " Baza".
Отметим, что о проблемах артистки со здоровьем известно уже
давно. Сама звезда не раз признавалась, что ее буквально одолели разнообразные
хвори. Пугачева рассказала, например, что из-за сахарного диабета вынуждена
постоянно ограничивать себя в еде.