Алла Пугачева была госпитализирована с болью в груди. Звезду срочно прооперировали.

Алла Пугачева была госпитализирована с болью в груди. Звездусрочно прооперировали.Сообщается, что Примадонна обратилась в институт хирургииимени Вишневского. Она жаловалась на неприятные ощущения в грудной клетке.После обследования доктора поняли, что ситуация критическая.У Аллы Борисовны нарушен сердечный ритм.Звезде в срочном порядке провели операцию на сердце. Примадоннадоверила свою жизнь академику Баграту Алекяну.Сейчас Алла Борисовна идет напоправку. Об этом сообщает Telegram-канал " Baza".Отметим, что о проблемах артистки со здоровьем известно ужедавно. Сама звезда не раз признавалась, что ее буквально одолели разнообразныехвори. Пугачева рассказала, например, что из-за сахарного диабета вынужденапостоянно ограничивать себя в еде.