Прохор Шаляпин надолго укатил заграницу. Певец оставил возлюбленную Виталину Цымбалюк-Романовскую скучать в Москве. К слову, экс-супруга Армена Джигарханяна отмечает, что с легкостью может найти себе компанию на вечер.

Прохор Шаляпин надолго укатил заграницу. Певец оставил возлюбленную Виталину Цымбалюк-Романовскую скучать в Москве. К слову, экс-супруга Армена Джигарханяна отмечает, что с легкостью может найти себе компанию на вечер.Вот уже несколько недель злопыхатели кричат на всех углах, что роман Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской приказал долго жить. Пианистку заметили в компании молодого актера, а певец встречался в отпуске с красоткой-блондинкой.Меж тем, влюбленные эти слухи всячески опровергают. Брошенная в одиночестве Виталина,например, сообщила, что недавно действительно поужинала с артистом Максимом Колосовым, однако их отношения не выходили за рамки дружбы.Экс-супруга Армена Джигарханяна, призналась, что в последнеевремя похотливые мужики буквально рвут ее на части. День и ночь они звонят и пишут ей. Ухажеры просят встреч и обещают золотые горы. "Отъезд Прохора спровоцировалмного предложений, но я вынуждена была отказываться, естественно, потому чтокак-то даже неловко", – заявила она в студии ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия1".Судя по всему, Цымбалюк-Романовская свою популярность у противоположногопола от возлюбленного не скрывает. "Виталина мне постоянно рассказывает, что еймного кто пишет, пытается пригласить ее на какие-то свидания", – отмечает Прохор.К слову, Шаляпин уверен в избраннице, сцены ревности певец не закатывает.Отметим, что Виталина Прохора тоже никак не ограничивает.Она спокойно отпустила Шаляпина в путешествие. Которое длилось целый месяц. Артистпосетил Америку, Ямайку, Доминиканку, Багамские острова и Мексику. Впоездке вокалист не скучал. Например, в США компанию ему составилакрасавица-блондинка Лика Осипова.