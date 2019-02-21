В преддверии Дня защитника Отечества ветераны, члены общественных советов, сотрудники полиции провели уроки мужества для старшеклассников.

В преддверии Дня защитника Отечества суздальские полицейские вместе с ветеранами органов внутренних дел и членами Общественного совета при ОМВД провели со старшеклассниками, учащимися в школах города Суздаля, уроки мужества.Выступая перед подростками, ветераны боевых действий - бывшие руководители различных подразделений суздальской милиции - рассказали о подвигах русских солдат в различных вооруженных конфликтах на протяжении истории нашей страны.Специалист по воспитательной работе отделения по работе с личным составом также рассказала ребятам, какие учебные заведения МВД России готовят сотрудников полиции, какие условия необходимо сюблюсти для поступления в ведомственные вузы.Урок мужества в одной из школ Петушинского района провел представитель ветеранской организации. Учащиеся Глубоковской основной общеобразовательной школы узнали о работе первых милиционеров, о том, как во время Великой Отечественной войны на фронтах сражались сотрудники милиции Петушинского района и как они боролись с преступностью после войны, о героических поступках и подвигах, совершенных полицейскими в мирное время. Майор милиции в отставке Сергей Гусаров также поделился воспоминаниями о своей службе в инспекции по делам несовершеннолетних.Подростки очень внимательно слушали гостя, задавали интересующие их вопросы, делились своими эмоциями и впечатлениями.В заключение урока Сергей Гусаров продемонстрировал ребятам экспонаты музея полиции: привезенные с полей сражений диски от пулемета, саперную лопату, солдатские фляжки, пролежавшие в земле около 80 лет.Встречи ветеранов и сотрудников органов внутренних дел с учащимися проводятся с целью формирования правосознания в молодежной среде, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, популяризации службы в органах внутренних дел и всегда находят отклик у молодого поколения.