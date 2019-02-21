Осталась всего пара дней до праздника, который лучше всего отражает брутальность и силу мужской половины человечества – Дня защитника отечества. Если вы не сторонница носков в банке, тортиков в виде танков и прочей милой непонятной ерунды, самое время подобрать подарок на 23 февраля, который не только порадует вашего избранника, но и найдет свое место в его доме и жизни.

Осталасьвсего пара дней до праздника, который лучше всего отражает брутальность и силу мужскойполовины человечества – Дня защитника отечества. Если вы не сторонница носков вбанке, тортиков в виде танков и прочей милой непонятной ерунды, самое время подобрать подарок на 23 февраля, который не только порадуетвашего избранника, но и найдет свое место в его доме и жизни.Как сделать правильный выбор и приэтом угодить Вселенной, подскажетДля Овнов не обязательно подбирать что-тофункциональное – важно, чтобы подарок на 23 февраля вызывал эмоции. Ориентируйтесь на бюджет иглубину отношений: Овнам можно купить как приятную безделушку, так и что-то роскошное.Выберите оригинальный предмет, привлекающий внимание. Искусно выполненный и сочетающийв себе простые формы. Цвет может быть любым, но для Овнов лучше всего подойдет что-токрасное. Представители этого знака сочтут забавным галстук с оригинальным принтом,безумной расцветки носки и подтяжки.Тельцы более практичны и будут ждать отвас серьезного подарка. Дарите им броские, но при этом полезные вещи – они не стануткопаться в половине функций, но врожденное чувство стиля не позволит им вписатьв гардероб или интерьер неподходящую вещь. Диско-шар для дома или офиса, вазон иличаша для фруктов действительно порадуют их. Если ваш Телец увлекается спортом, подаритеему тематический инвентарь или абонемент в зал – представителям данного знака приятно,когда близкие люди снимают с них часть рутинных забот.Близнецы с большой радостью примут в подарок на 23 февраля то, что поддержит их мобильность – пауэрбанк для смартфона, запасные аккумуляторыдля фотоаппарата, наушники с гарнитурой или аксессуары для машины. Также представителиданного знака будут в восторге от сертификатов на мастер-классы или курсы иностранногоязыка. Больше всего Близнецы "болеют" путешествиями и все, что связано с туризмомимеет для них огромное значение. Рюкзаки, новая обувь, легкие шарфы и перчатки онисчитают просто незаменимыми.Для Раков подобрать подарок непросто –представители данного знака очень домовиты и, чаще всего, к осознанному возрасту"запасаются" любыми вещами на все случаи жизни. Но именно на этом и можно сыграть– безделушки для дома и все, что создает уют, придумали специально для представителейданного знака. Кухонная утварь, пледы, подушки, коврики для ванной, всевозможныебаночки и системы хранения: вот он рай для Рака. Также им можно смело дарить парфюм– Раки хранят верность одному аромату, так что не ошибетесь.Львы на любой праздник заказывают украшения– по логике представителей данного знака ювелики много не бывает. Особенно, еслиречь идет о золоте. И это касается не только дам – мужчины-Львы охотно и с большойлюбовью носят подаренные украшения и бережно хранят свою "коллекцию". Также Львыпридут в восторг от всего, что будет сделано на заказ: представители данного знака придают большое значение всему, чтоделается персонально для них. Начиная с торта, заканчивая картинами – лишь бы уникальное.Девы могут вас удивить – никто так неразбирается в канцелярских принадлежностях, как они. Если вы одолжите ручку у Девыи не вернете, вас не только запомнят, но и найдут. А если говорить серьезно, топредставители данного знака – как раз те люди, которые обожают всевозможные планеры,стикеры, напоминалки, цветные пишущие принадлежности и хорошую бумагу. Но подарок на 23 февраля стоит выбирать осторожно – тратьте умеренную сумму и не проявляйте расточительность.Дев это настораживает.Весам стоит дарить изящные вещи, подобранныесо вкусом. От идеи покупать в подарок одежду откажитесь сразу – представители данногознака детально продумывают гардероб и не терпят вмешательств в этой области. А вотсумки и аксессуары придутся ко двору. Также Весы любят элементы декора: вазы, статуэтки,картины и прочие мелочи жизни приводят их в восторг. Кстати, представители данногознака – единственные, кто и правда не подумает о цене подарка, если он хорошо упакован.Оформление им внимание важнее самого дара.Скорпионы – страстные коллекционеры ипреданные фанаты. Они обожают антиквариат и все, что связано с интересной им тематикой.Если хотите угодить Скорпиону, узнайте, чем он интересуется – тем будет масса. Такжеу представителей данного знака отменное чувство юмора и совершенно нет заморочекна тему секса. Если вы подарите мужчине-Скорпиону прикольную футболку с шуткой чернеенекуда или игрушку из магазина для взрослых, он с радостью примет подарок и дажеответит на него.Стрельцам тоже довольно просто подобратьподарок на 23 февраля – представители данного знака оценят все, что подчеркнет их индивидуальность.Безумного цвета чемодан, кофр для одежды или перчатки, например. Но подарок обязательнодолжен быть дорогим и статусным. Также Стрельцы, в отличие от прочих мужчин, оценятуходовую косметику – они немного нарциссы и очень тщательно следят за собой. Затоим можно дарить одеколоны, лосьоны, кремы, шампуни и даже маски.Козероги по достоинству оценят подарок,связанный с работой и бизнесом – они так увлечены своим занятием, что вряд ли обратятвнимание на что-то еще. Кстати с представителями данного знака работает очень простоеправило: чем моложе Козерог, тем более статусные вещи его интересуют и наоборот.С возрастом Козерогам нравятся все более смешные и дурашливые вещи. Так что посмотритена возраст своего избранника и решайте, что дарить.Водолеи бывают двух типов – волшебныеи очень серьезные. Те, кто слегка не от мира сего, приходят в восторг от совершеннонепрактичных вещей безумных расцветок. Таким подарок выбирают от противного: берутто, что сам себе никогда не купил бы. Серьезные и вдумчивые Водолеи, наоборот, могутмесяцами выбирать вещи, а потом пишутвиш-листы и согласовывают подарки заранее. Но все равно радуются сюрпризам как дети.Поэтому вместо подарка лучше устройте вечеринку или импровизированную поездку.Рыб оптимальным вариантом станет подарок на 23 февраля, связанный с водной стихией – диск с медитативной музыкой и шумом волн, рубашка сэтническим принтом, удочка, прогулка по побережью или целый круиз. Все зависит толькоот запросов и размера кошелька. Рыбам категорически нельзя дарить спиртное – у нихбыстро возникает зависимость. Зато массаж, абонемент в парную или бассейн станутотличным вариантом.