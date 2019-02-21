Осталась
всего пара дней до праздника, который лучше всего отражает брутальность и силу мужской
половины человечества – Дня защитника отечества. Если вы не сторонница носков в
банке, тортиков в виде танков и прочей милой непонятной ерунды, самое время подобрать подарок на 23 февраля, который не только порадует
вашего избранника, но и найдет свое место в его доме и жизни.
Осталась
всего пара дней до праздника, который лучше всего отражает брутальность и силу мужской
половины человечества – Дня защитника отечества. Если вы не сторонница носков в
банке, тортиков в виде танков и прочей милой непонятной ерунды, самое время подобрать подарок на 23 февраля, который не только порадует
вашего избранника, но и найдет свое место в его доме и жизни.
Как сделать правильный выбор и при
этом угодить Вселенной, подскажет
Для Овнов не обязательно подбирать что-то
функциональное – важно, чтобы подарок на 23 февраля вызывал эмоции. Ориентируйтесь на бюджет и
глубину отношений: Овнам можно купить как приятную безделушку, так и что-то роскошное.
Выберите оригинальный предмет, привлекающий внимание. Искусно выполненный и сочетающий
в себе простые формы. Цвет может быть любым, но для Овнов лучше всего подойдет что-то
красное. Представители этого знака сочтут забавным галстук с оригинальным принтом,
безумной расцветки носки и подтяжки.
Тельцы более практичны и будут ждать от
вас серьезного подарка. Дарите им броские, но при этом полезные вещи – они не станут
копаться в половине функций, но врожденное чувство стиля не позволит им вписать
в гардероб или интерьер неподходящую вещь. Диско-шар для дома или офиса, вазон или
чаша для фруктов действительно порадуют их. Если ваш Телец увлекается спортом, подарите
ему тематический инвентарь или абонемент в зал – представителям данного знака приятно,
когда близкие люди снимают с них часть рутинных забот.
Близнецы с большой радостью примут в подарок на 23 февраля то, что поддержит их мобильность – пауэрбанк для смартфона, запасные аккумуляторы
для фотоаппарата, наушники с гарнитурой или аксессуары для машины. Также представители
данного знака будут в восторге от сертификатов на мастер-классы или курсы иностранного
языка. Больше всего Близнецы "болеют" путешествиями и все, что связано с туризмом
имеет для них огромное значение. Рюкзаки, новая обувь, легкие шарфы и перчатки они
считают просто незаменимыми.
Для Раков подобрать подарок непросто –
представители данного знака очень домовиты и, чаще всего, к осознанному возрасту
"запасаются" любыми вещами на все случаи жизни. Но именно на этом и можно сыграть
– безделушки для дома и все, что создает уют, придумали специально для представителей
данного знака. Кухонная утварь, пледы, подушки, коврики для ванной, всевозможные
баночки и системы хранения: вот он рай для Рака. Также им можно смело дарить парфюм
– Раки хранят верность одному аромату, так что не ошибетесь.
Львы на любой праздник заказывают украшения
– по логике представителей данного знака ювелики много не бывает. Особенно, если
речь идет о золоте. И это касается не только дам – мужчины-Львы охотно и с большой
любовью носят подаренные украшения и бережно хранят свою "коллекцию". Также Львы
придут в восторг от всего, что будет сделано на заказ: представители данного знака придают большое значение всему, что
делается персонально для них. Начиная с торта, заканчивая картинами – лишь бы уникальное.
Девы могут вас удивить – никто так не
разбирается в канцелярских принадлежностях, как они. Если вы одолжите ручку у Девы
и не вернете, вас не только запомнят, но и найдут. А если говорить серьезно, то
представители данного знака – как раз те люди, которые обожают всевозможные планеры,
стикеры, напоминалки, цветные пишущие принадлежности и хорошую бумагу. Но подарок на 23 февраля стоит выбирать осторожно – тратьте умеренную сумму и не проявляйте расточительность.
Дев это настораживает.
Весам стоит дарить изящные вещи, подобранные
со вкусом. От идеи покупать в подарок одежду откажитесь сразу – представители данного
знака детально продумывают гардероб и не терпят вмешательств в этой области. А вот
сумки и аксессуары придутся ко двору. Также Весы любят элементы декора: вазы, статуэтки,
картины и прочие мелочи жизни приводят их в восторг. Кстати, представители данного
знака – единственные, кто и правда не подумает о цене подарка, если он хорошо упакован.
Оформление им внимание важнее самого дара.
Скорпионы – страстные коллекционеры и
преданные фанаты. Они обожают антиквариат и все, что связано с интересной им тематикой.
Если хотите угодить Скорпиону, узнайте, чем он интересуется – тем будет масса. Также
у представителей данного знака отменное чувство юмора и совершенно нет заморочек
на тему секса. Если вы подарите мужчине-Скорпиону прикольную футболку с шуткой чернее
некуда или игрушку из магазина для взрослых, он с радостью примет подарок и даже
ответит на него.
Стрельцам тоже довольно просто подобрать
подарок на 23 февраля – представители данного знака оценят все, что подчеркнет их индивидуальность.
Безумного цвета чемодан, кофр для одежды или перчатки, например. Но подарок обязательно
должен быть дорогим и статусным. Также Стрельцы, в отличие от прочих мужчин, оценят
уходовую косметику – они немного нарциссы и очень тщательно следят за собой. Зато
им можно дарить одеколоны, лосьоны, кремы, шампуни и даже маски.
Козероги по достоинству оценят подарок,
связанный с работой и бизнесом – они так увлечены своим занятием, что вряд ли обратят
внимание на что-то еще. Кстати с представителями данного знака работает очень простое
правило: чем моложе Козерог, тем более статусные вещи его интересуют и наоборот.
С возрастом Козерогам нравятся все более смешные и дурашливые вещи. Так что посмотрите
на возраст своего избранника и решайте, что дарить.
Водолеи бывают двух типов – волшебные
и очень серьезные. Те, кто слегка не от мира сего, приходят в восторг от совершенно
непрактичных вещей безумных расцветок. Таким подарок выбирают от противного: берут
то, что сам себе никогда не купил бы. Серьезные и вдумчивые Водолеи, наоборот, могут
месяцами выбирать вещи, а потом пишут
виш-листы и согласовывают подарки заранее. Но все равно радуются сюрпризам как дети.
Поэтому вместо подарка лучше устройте вечеринку или импровизированную поездку.
Рыб оптимальным вариантом станет подарок на 23 февраля, связанный с водной стихией – диск с медитативной музыкой и шумом волн, рубашка с
этническим принтом, удочка, прогулка по побережью или целый круиз. Все зависит только
от запросов и размера кошелька. Рыбам категорически нельзя дарить спиртное – у них
быстро возникает зависимость. Зато массаж, абонемент в парную или бассейн станут
отличным вариантом.