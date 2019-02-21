В футбольной Лиге чемпионов продолжают играть первые матчи 1/8 финала. Английский Манчестер Сити на чужом поле одержал волевую победу над немецким Шальке. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В футбольной Лиге чемпионов продолжают играть первые матчи 1/8 финала. Английский "Манчестер Сити" на чужом поле одержал волевую победу над немецким "Шальке". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.В составе проигравших, которые по ходу встречи вели со счетом 2:1, дубль оформил Набиль Бенталеб (38-я и 45-я — пенальти). У победителей, вырвавших победу в последние пять минут, мячи забили Серхио Агуэро (18-я минута), Лерой Сане (85-я) и Рахим Стерлинг (90-я). Примечательно, что к этому моменту "Манчестер Сити" уже играл в меньшинстве — на 68-й минуте встречи защитник Николас Отаменди получил вторую желтую карточку.Ответную встречу команды проведут 12 марта в Манчестере.