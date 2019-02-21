Жители юго-западного района написали открытое письмо Владимиру Сипягину

Жители юго-западного района написали открытое письмо Владимиру СипягинуЖители юго-западного района Владимира написали открытое письмо, адресованное губернатору Владимиру Сипягину. Жителей интересует вопрос о софинансировании из бюджета области строительства дороги, которая должна соединить улицы Сперанского и Чапаева.В мэрии Владимира напоминают, что эта дорога нужна для разгрузки транспортного потока в микрорайоне 8-ЮЗ. Специалисты уже разработали проектно-сметную документацию на строительство дорожной развязки и соединения Чапаева с улицей Сперанского. Проект получил положительное заключение госэкспертизы. На софинансирование строительства из бюджета города готовы выделить 5 миллионов 898 тысяч рублей.«К сожалению, наши областные коллеги заняли непоследовательную позицию. Сначала ждали обращения властей города. Затем сказали, что рассмотрят софинансирование только после реконструкции дороги на улице Чапаева, включая снос сразу пяти жилых домов. Если переводить с чиновничьего на русский язык, администрация Владимирской области затягивает решение этого вопроса. Однако владимирцы все еще надеются, что здравый смысл возобладает. И администрация Владимира жителей полностью поддерживает», - высказались в мэрии.