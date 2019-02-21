Высокая физическая и умственная активность в среднем возрасте снижают риск развития старческих заболеваний мозга. Это касается и смертельной болезни Альцгеймера.

Высокая физическая и умственная активность в среднемвозрасте снижают риск развития старческих заболеваний мозга. Это касается и смертельной болезниАльцгеймера.Исследования старческой деменции – в том числе болезни Альцгеймера, которые длились более 40 лет, проводили ученыеГетеборгского университета в Швеции. Ученые взяли под наблюдение 800 женщин,которые отчитывались об уровне своей умственной и физической активности.Исследователи присуждали участницам баллы за каждый виддеятельности. Максимальная возможная оценка достигала 10 баллов. Умственнаяактивность включала в себя чтение и письмо, посещение концертов, пение в хоре,вышивание и садоводство. Похожим образом оценивалась физическая активность.Позже испытуемых разделили на две группы. В одну из нихвошли добровольцы, набравшие не более двух баллов, а в другую – от трех до 10баллов. Также разделили женщин на две группы в зависимости от физическойактивности.За годы, которые продолжалось исследование, деменцияразвилась у 194 женщин. При этом у 102 из них была диагностирована болезнь, у 27 – сосудистая деменция и у 41 – смешанная деменция.Главный итог наблюдений состоял в том, что у испытуемых свысоким уровнем умственной активности риск развития болезниуменьшался на 46%, а риск появление слабоумия в целом – на 34%. Не меньшуюпользу приносила и физическая активность: она снижала вероятность сосудистойдеменции на 52%, а смешанной деменции – на 56%, пишет EurekAlert!.