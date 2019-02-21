Высокая физическая и умственная активность в среднем
возрасте снижают риск развития старческих заболеваний мозга. Это касается и смертельной болезни
Альцгеймера.
Высокая физическая и умственная активность в среднем
возрасте снижают риск развития старческих заболеваний мозга. Это касается и смертельной болезни
Альцгеймера.
Исследования старческой деменции – в том числе болезни Альцгеймера, которые длились более 40 лет, проводили ученые
Гетеборгского университета в Швеции. Ученые взяли под наблюдение 800 женщин,
которые отчитывались об уровне своей умственной и физической активности.
Исследователи присуждали участницам баллы за каждый вид
деятельности. Максимальная возможная оценка достигала 10 баллов. Умственная
активность включала в себя чтение и письмо, посещение концертов, пение в хоре,
вышивание и садоводство. Похожим образом оценивалась физическая активность.
Позже испытуемых разделили на две группы. В одну из них
вошли добровольцы, набравшие не более двух баллов, а в другую – от трех до 10
баллов. Также разделили женщин на две группы в зависимости от физической
активности.
За годы, которые продолжалось исследование, деменция
развилась у 194 женщин. При этом у 102 из них была диагностирована болезнь
, у 27 – сосудистая деменция и у 41 – смешанная деменция.
Главный итог наблюдений состоял в том, что у испытуемых с
высоким уровнем умственной активности риск развития болезни
уменьшался на 46%, а риск появление слабоумия в целом – на 34%. Не меньшую
пользу приносила и физическая активность: она снижала вероятность сосудистой
деменции на 52%, а смешанной деменции – на 56%, пишет EurekAlert!.