Противозаконными действиями фигуранта лесному фонду был нанесен ущерб на сумму 325 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Меленковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).В конце ноября прошлого года в дежурную часть полиции поступило сообщение от представителя одного из лесничеств Меленковского района о том, что в ходе объезда территории в лесу была обнаружена незаконная вырубка деревьев сырорастущей сосны.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили грузовой автомобиль с гидравлической манипуляторной установкой и полуприцепом, в котором находились вырезки стволов деревьев. Государственных регистрационных номерных знаков на транспортном средстве не было.Сумма ущерба, причиненного лесному фонту, составила 325 000 рублей.Оперуполномоченными ОЭБ и ПК был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность злоумышленника. По подозрению в причастности к незаконной рубке в начале декабря 2018 года был задержан местный житель.В содеянном фигурант сознался, пояснив, что из древесины планировал построить баню. Однако, во время погрузки спиленных деревьев, увидел свет фар машины и, испугавшись ответственности за содеянное, скрылся с места преступления, оставив свой автомобиль.В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.