Набравшую лишние килограммы актрису посчитали похожей на сказочного персонажа. Мария Кожевникова тут же отреагировала на критику на своей странице в Instagram.

Набравшуюлишние килограммы актрису посчитали похожей на сказочного персонажа. МарияКожевникова тут же отреагировала на критику на своей странице в Instagram.Звезда опубликовала в микроблогезаголовок статьи о себе. "Из секс-символа в Винни Пуха:пожаловалась на лишние килограммы в соцсети" – написали об актрисе.Такого сравнения Марияявно не ожидала. Она даже не нашла слов, чтобы описать свое негодование. "Воттакими заголовками я встретила это утро! Без комментариев", – прокомментировалапроисходящее Кожевникова.В свою очередь поклонникиразделились на два лагеря. Одни стали успокаивать актрису, заверяя ее в том, что унее прекрасная фигура, а подобные заголовки – происки завистников. "Более половины женщин мира мечтают иметьстолько лишних килограммов, сколько у Вас", "Это зависть! Вы выглядитесногсшибательно!", "Машенька, ты же прекрасная всегда", – высказалисьподписчики Кожевниковой.Есть и те, кто воспринялновость с юмором. "Умираю со смеху! Придумают же, ну хоть посмеемся", "Приходитеко мне в гости, я вас медом угощу, вы прекрасны! По-моему, утро у вас началосьс улыбки", – написали фолловеры актрисе.Напомним, ранеепризналась, что испытывает проблемы с лишним весом. Звезда не понимает, почему подписчикипродолжают хвалить ее фигуру даже несмотря на то, что она набрала килограммы.Актриса призналась, что по ночам испытывает сильный голод и не отходит отхолодильника. Привести себя в форму ей не позволяет напряженный график.