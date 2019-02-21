Набравшую
лишние килограммы актрису посчитали похожей на сказочного персонажа. Мария
Кожевникова тут же отреагировала на критику на своей странице в Instagram.
Набравшую
лишние килограммы актрису посчитали похожей на сказочного персонажа. Мария
Кожевникова тут же отреагировала на критику на своей странице в Instagram.
Звезда опубликовала в микроблоге
заголовок статьи о себе. "Из секс-символа в Винни Пуха:
пожаловалась на лишние килограммы в соцсети" – написали об актрисе.
Такого сравнения Мария
явно не ожидала. Она даже не нашла слов, чтобы описать свое негодование. "Вот
такими заголовками я встретила это утро! Без комментариев", – прокомментировала
происходящее Кожевникова.
В свою очередь поклонники
разделились на два лагеря. Одни стали успокаивать актрису, заверяя ее в том, что у
нее прекрасная фигура, а подобные заголовки – происки завистников. "Более половины женщин мира мечтают иметь
столько лишних килограммов, сколько у Вас", "Это зависть! Вы выглядите
сногсшибательно!", "Машенька, ты же прекрасная всегда", – высказались
подписчики Кожевниковой.
Есть и те, кто воспринял
новость с юмором. "Умираю со смеху! Придумают же, ну хоть посмеемся", "Приходите
ко мне в гости, я вас медом угощу, вы прекрасны! По-моему, утро у вас началось
с улыбки", – написали фолловеры актрисе.
Напомним, ранеепризналась, что испытывает проблемы с лишним весом. Звезда не понимает, почему подписчики
продолжают хвалить ее фигуру даже несмотря на то, что она набрала килограммы.
Актриса призналась, что по ночам испытывает сильный голод и не отходит от
холодильника. Привести себя в форму ей не позволяет напряженный график.