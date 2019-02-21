Принц Уильям был крайне возмущен тем, что папарацци настойчиво преследуют его возлюбленную. Внук британской королевы выступил с официальным заявлением и потребовал, чтобы Кейт Миддлтон оставили в покое.
Принц Уильям был крайне возмущен тем, что папарацци настойчиво преследуют его возлюбленную. Внук британской королевы выступил с официальным заявлением и потребовал, чтобы Кейт Миддлтон оставили в покое.
В 2007 году в британской прессе стали распространяться
сообщения о том, что младший сын принца Чарльза собирается сделать предложение своей
подруге, с которой он познакомился еще во время учебы в университете, в ее день
рождения. Когда 9 января вышла из дома и направилась к
машине, чтобы поехать на работу, со всех сторон ее окружили около 30
фотографов. Журналисты отчаянно пытались сделать снимки возлюбленной принца,
потому что думали, что в этот день пара объявит о помолвке.
Как утверждает автор фильма "Chasing the Royals", эти
ужасающие сцены преследования сильно разозлили принца. "Разъяренный Уильям
выступил с заявлением перед репортерами. Он настоял на том, чтобы они перестали
преследовать его девушку. В конце концов влюбленные были вынуждены переехать в
отдаленный уголок Уэльса", – пояснил он.
Представитель старшего сына принца Чарльза заявил, что
"Уильям был крайне недоволен поступком папарацци". "Больше всего он хочет, чтобы
они прекратили свои действия. Как и любый обычный человек, мисс Миддлтон должна
иметь возможность спокойно заниматься своими делами без вмешательства посторонних.
Сложившаяся ситуация является невыносимой для всех вовлеченных сторон", – передает
его слова издание Express.
Родители герцогини – Майкл и Кэрол – также были
обеспокоены тем, что за их дочерью регулярно ходят полдюжины папарацци. Конец
этому скандалу положила сама Елизавета II. Британская королева потребовала,
чтобы ко всем фотографам, пытающимся влезть в частную жизнь членов монаршей
семьи, были применены серьезные меры.
Несмотря на все слухи, в тот день сын принцессы Дианы так и не сделал
предложение . Королевский эксперт Кати Николл утверждает, что герцог Кембриджский "испытывал давление", и потому хотел замедлить темп
развития отношений. "Их отношения зашли в тупик. Уильям
постоянно испытывал давление со стороны прессы и окружающих, которые
постоянно обсуждали вопрос его женитьбы. В то время он хотел заниматься разной деятельностью, а не только проводить все время со своей избранницей", – пояснила
специалист.
В апреле 2007 года внук королевы позвонил своей бывшей девушке и предложил ей сделать перерыв. "Кейт была очень расстроена", -
вспоминает королевский корреспондент Ричард Палмер. Тем не менее спустя два
месяца влюбленные воссоединились. В октябре 2010 года принц Уильям наконец
сделал предложение во время их отдыха в Кении. Церемония бракосочетания состоялась
29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Супруги воспитывают
троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.