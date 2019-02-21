Португальский футболист ответил на обидные кричалки в свой адрес, прозвучавшие во время матча итальянского клуба Ювентуса и испанского Атлетико. Видеозапись реакции Криштиану Роналду появилась в Сети.

Португальский футболист ответил наобидные кричалки в свой адрес, прозвучавшие во время матча итальянского клуба "Ювентуса" и испанского "Атлетико". Видеозапись реакции Криштиану Роналду появилась в Сети.Во время игры болельщики команды "Атлетико" сталиговорить обидные речевки в адрес нападающего "Ювентуса", призывая егозаплатить налоги. Это была отсылка к январскому судебному слушанию в отношенииспортсмена по делу о неуплате обязательных платежей, когда он еще играл за команду "Реал".Во время матча Криштиану Рональду показал болельщикам пять пальцев. После этого он вновь сделал этот жест прижурналистах. Футболист объяснил, что завоевал пять кубков Лиги чемпионов, в то время как "Атлетико"– ни один. Матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился победой испанского клуба сосчетом 2:0, передает Lenta.ru.