Мишель Серова до глубины души возмущена выпуском недавней передачи Прямой эфир с Андреем Малаховым о ее знаменитом отце. Девушка раскритиковала поведение телеведущего и экспертов ток-шоу.

Мишель Серова до глубины души возмущена выпускомнедавней передачи "Прямой эфир" с Андреем Малаховым о ее знаменитомотце. Девушка раскритиковала поведение телеведущего и экспертов ток-шоу.На программу добиватьсяруки и сердца певца Александра Серова приехала из Нижнего Тагила 43-летняяТатьяна Антон. Ее внешним преображением в программе занялись бьюти-профессионалы.Мишель Серова высказаласьс гневной отповедью на ток-шоу в своем Instagram. "У людей нетни стыда, ни совести. Сначала "извиняются", а потом выставляют это на страницусалона. И говорят, что это все сценарий! А, простите, своего интеллекта нет? Почему-тоя участвовала на передачах, и с Малаховым в том числе, и выражала только своемнение и позицию!" – написала разгневанная дочь певца.При этом она добавила,что прекрасно знает, как делаютсяпередачи на всех федеральных каналах. По ее словам, ради пиара люди готовы на "гнилоеповедение". Кроме того, в Stories девушка обрушилась и на самого Андрея Малахова.Один из пользователей соцсети написал Мишель, что без согласия Серовашоумен не стал бы делать ни одного выпуска на тему его личной жизни, посколькуэто "подсудное дело". На это дочь Народного артиста ответила: " никакого согласия ждать не будет! Ончто хочет, то делает!".Мишель Серова обижена на то, что в ток-шоу "обливают грязью" фамилию ее семьи. "Яне права?" – задала риторический вопрос дочь певца.