Бывший актер Disney застрелил некогда любимую женщину на глазах у десятка ошарашенных покупателей. После содеянного душегуб попытался покончить с собой.

Бывший актер Disney застрелил некогда любимую женщину на глазах у десятка ошарашенных покупателей. После содеянного душегубпопытался покончить с собой.Американец Кевин Крэн приехал в престижный калифорнийский торговый центр.Оставив машину на парковке, 33-летний мужчина прямиком направился в магазин PaperSource, где работала его экс-супруга Париса Сиддики. Войдя в павильон Кевиноткрыл огонь, застрелив на глазах у покупателей 29-летнюю бывшую жену, а затемпопытался покончить с собой, сообщает .Окровавленного злоумышленника доставили в ближайшую больницу, он находитсяв критическом состоянии. Полиция ждет поправки Крэна, они собираются допросить его и выдвинуть обвинения. Пока офицеры просматривают записи скамер видеонаблюдения, чтобы восстановить картину событий.Кевин и Парис воспитывали вместе двоих детей. Отец семейства работал в риэлторомв компании Pacific Rim. А до этого снимался в проектахDisney и Warner Brothers. Близкиепогибшей рассказали, что она была верным другом и сильной женщиной, для которойглавным в жизни были ее дети."Онабыла невероятно сострадательна по отношению к друзьям и всегда ставила всехостальных на первое место. Ябуду ужасно по ней скучать", – цитирует подругу погибшей журнал People.Dni.Ru уже освещали похожий случай. В американском городе Таузенд-Оуксмужчина также застрелил бывшую жену на глазах у покупателей торгового центра. После убийства 33-летний душегуб пытался покончить с собой, но выжил.Сейчас он в больнице. У пары остались несколько общих детей. По предварительным данным, кровопролитие произошло на бытовой почве. Передтем как началась стрельба, бывшие супруги ругались.