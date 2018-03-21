Бывший актер Disney застрелил некогда любимую женщину на глазах у десятка ошарашенных покупателей. После содеянного душегуб
попытался покончить с собой.
Бывший актер Disney застрелил некогда любимую женщину на глазах у десятка ошарашенных покупателей. После содеянного душегуб
попытался покончить с собой.
Американец Кевин Крэн приехал в престижный калифорнийский торговый центр.
Оставив машину на парковке, 33-летний мужчина прямиком направился в магазин Paper
Source, где работала его экс-супруга Париса Сиддики. Войдя в павильон Кевин
открыл огонь, застрелив на глазах у покупателей 29-летнюю бывшую жену, а затем
попытался покончить с собой, сообщает .
Окровавленного злоумышленника доставили в ближайшую больницу, он находится
в критическом состоянии. Полиция ждет поправки Крэна, они собираются допросить его и выдвинуть обвинения. Пока офицеры просматривают записи с
камер видеонаблюдения, чтобы восстановить картину событий.
Кевин и Парис воспитывали вместе двоих детей. Отец семейства работал в риэлтором
в компании Pacific Rim. А до этого снимался в проектах
Disney и Warner Brothers. Близкие
погибшей рассказали, что она была верным другом и сильной женщиной, для которой
главным в жизни были ее дети.
"Она
была невероятно сострадательна по отношению к друзьям и всегда ставила всех
остальных на первое место. Я
буду ужасно по ней скучать", – цитирует подругу погибшей журнал People.
Dni.Ru уже освещали похожий случай. В американском городе Таузенд-Оукс
мужчина также застрелил бывшую жену на глазах у покупателей торгового центра. После убийства 33-летний душегуб пытался покончить с собой, но выжил.
Сейчас он в больнице. У пары остались несколько общих детей. По предварительным данным, кровопролитие произошло на бытовой почве. Перед
тем как началась стрельба, бывшие супруги ругались.