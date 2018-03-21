Признаюсь честно, к марке Infiniti у меня двоякое отношение, так как их кроссоверы мне совсем не нравятся внешне. Но те приемы и детали, которые, на мой взгляд, не смотрятся при создании кроссовера, прекрасно работают, когда речь заходит о машинах поменьше. Именно поэтому Infiniti Q60 – официально самая красивая машина, на которой мне доводилось ездить в этом году.

Признаюсь честно, к марке Infiniti у меня двоякое отношение, так как их кроссоверы мне совсем не нравятся внешне.Но те приемы и детали, которые, на мой взгляд, не смотрятся при созданиикроссовера, прекрасно работают, когда речь заходит о машинах поменьше. Именнопоэтому Infiniti Q60 – официально самая красивая машина, на которой мнедоводилось ездить в этом году.Стремительные округлости, отлично подчеркнутые острымиуглами фар, возвращают нас в то время, когда в автомобили можно было влюблятьсяс первого взгляда. На фоне агрессивно-спортивного “одноклассника” Lexus RC-F, Q60 смотрится хрупко и утонченно, как морская парусная яхта на фоне боевогоэсминца. А еще при взгляде на Q60 возникает стойкое ощущение,что это очень дорогая машина, хотя цена в три миллиона даже слегка удивляет.Возможно, в этом виноват золотой цвет кузова.InfinitiQ60 Sport ProactiveЦена, руб165 000Цена в минимальной конфигурации, руб105 000Двигатель (объем/мощность, л.с.)2997/405ПриводполныйРазгон 0-100, сек5,1Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км9,3/13,8Снаряженная масса, кг1914Длина/ширина/высота, мм4690/1850/1395Дорожный просвет, мм125Объем багажника, л342Внутри Infiniti Q60 по-спортивному спартанский. Строгие цвета, строгаяугловатая компоновка, которая, кстати, не совсем типична для марки. Q60 ориентирована прежде всего на американский рынок, иэто, кстати, прекрасно объясняет некоторое сходство оформления центральнойконсоли с Chevrolet и Cadillac.Ну и, как водится, в автомобилях подобного класса, задниесиденья играют номинальную роль, так как места здесь – котнаплакал.Впереди ситуация ненамного лучше, но так как здесь большепространства для дизайнерского маневра, место выигрывается за счет того, чтомашина как бы “окружает” пассажира. Да и смотрится это здорово.Кресла не очень мягкие, что характерно для спорта, носидеть в них невероятно удобно. Было ощущение, как будто машину строилиспециально для меня. Ну и боковые подушки безопасности – стандартная опция.Дрифтуйте боком сколько угодно, дорогие товарищи!Да и гитара в багажник вошла как влитая, до сантиметра. Японял. Q60 сделана специально длямузыкантов. Успешных, конечно же, с учетом ценника.Кстати, я долго открывал багажник с брелка, пока необнаружил на левом фонаре маленькую малозаметную кнопку.Японский гуманный дизайн зашел так далеко, что вбагажнике есть специальный рычажок для открытия крышки изнутри. Ну так, знаете,на всякий случай.Приборная панель минималистична и логична. Максимальная цифра280 на спидометре смотрится многообещающе. Эх, пустите меня на автобан!Сложно найти менее подходящий сезон для теста Infiniti Q60. Как же я скучал по сухому горячему асфальту, потому что тачка оказаласьне просто быстрой, а очень-очень злой. Даже несмотря на снежную кашу, стольхарактерную для февраля в наших широтах, старт с места и резкое ускорение с60-80 топят тебя в спинке сиденья и вызывают шквал соответствующих моментуэмоций.Три литра и четыреста пять лошадиных сил на полномприводе – невозможно азартное и опасное (для страховой компании) сочетание.Рулится Infiniti Q60 в комфортном режиме очень легко. Руль можно крутитьпрактически одним пальцем. Но стоит переключить автомобиль в спортивный режим,как картина сразу меняется. Выхлоп начинает звучать резко, подвеска застывает,руль наливается тяжестью, и любая дорога превращается в гоночный трек. А участникидвижения как будто застывают в вязкой патоке, которую золотой нитью прошиваетмой автомобиль. Да, мой. Эмоциональное слияние с Q60 происходит практически моментально, и отдавать обратно в пресс-паркавтомобиль совсем не хочется.Словом, карбоновые вставки в салоне более чем оправданы,ибо такого украшения достойна только быстрая и мощная машина. Как Q60. А еще в карбоне синие вплетения, и это тоже смотритсяярко и красиво.Здесь целых три экрана. Один находится между циферблатамина спидометре, еще два расположены вертикально, на центральной части торпедо. Интересно,что мешало их объединить в один вертикальный, как в свое время сделали в Volvo?И вот первый дизайнерский просчет. На руле находятсякнопки, управляющие функциями автомобиля на экранах. И почему же кнопка слевауправляет экраном справа, а правая кнопка – экраном на приборной панели, тоесть, слева? Прибавим к этой путанице необходимость управлять автомобилем наскорости – и все. Следующим этапом развития ловкости будет жонглирование навелосипеде. Чтобы не зацикливаться на этой мысли, размещу-ка я фотографиюкрасивых красных спортивных саппортов. Не в тему, зато красиво.И еще, объясните мне разницу между “отклонить” и“отмена”. По поводу “Ок” мне все понятно, а вот японцы почему-то считают, чтоздесь есть разница на две кнопки.Еще одно свидетельство ориентира на американский рынок -акустика Bose. Жирный американский звук. Настолькожирный, что почти капает! Отключите по традиции все объемные опции. Это must-do для хай-энд акустики. А настройкиможно вообще не трогать. Заводские настройки если не идеальны, то максимальноблизки к этому.Подводя итог, Infiniti Q60 – роскошный автомобиль дляэгоиста, влюбленному кроме себя самого в красивые вещи. И быстрые, не будемзабывать про это, при относительно адекватном расходе топлива (13,8!).Со мнойможно поспорить, но сочетание престижа и скорости Q60 весьма конкуретноспособно при ценнике в три миллиона, который меня оченьприятно удивил. Кстати, у меня скоро День рождения, если вы понимаете о чем я!Обзор подготовлен специально для портала dni.ru