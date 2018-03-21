Признаюсь честно, к марке Infiniti у меня двоякое отношение, так как их кроссоверы мне совсем не нравятся внешне.
Но те приемы и детали, которые, на мой взгляд, не смотрятся при создании
кроссовера, прекрасно работают, когда речь заходит о машинах поменьше. Именно
поэтому Infiniti Q60 – официально самая красивая машина, на которой мне
доводилось ездить в этом году.
Признаюсь честно, к марке Infiniti у меня двоякое отношение, так как их кроссоверы мне совсем не нравятся внешне.
Но те приемы и детали, которые, на мой взгляд, не смотрятся при создании
кроссовера, прекрасно работают, когда речь заходит о машинах поменьше. Именно
поэтому Infiniti Q60 – официально самая красивая машина, на которой мне
доводилось ездить в этом году.
Стремительные округлости, отлично подчеркнутые острыми
углами фар, возвращают нас в то время, когда в автомобили можно было влюбляться
с первого взгляда. На фоне агрессивно-спортивного “одноклассника” Lexus RC-F, Q60 смотрится хрупко и утонченно, как морская парусная яхта на фоне боевого
эсминца. А еще при взгляде на Q60 возникает стойкое ощущение,
что это очень дорогая машина, хотя цена в три миллиона даже слегка удивляет.
Возможно, в этом виноват золотой цвет кузова.
Infiniti
Q60 Sport Proactive
Цена, руб
3
165 000
Цена в минимальной конфигурации, руб
3
105 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.)
2997/405
Привод
полный
Разгон 0-100, сек
5,1
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км
9,3/13,8
Снаряженная масса, кг
1914
Длина/ширина/высота, мм
4690/1850/1395
Дорожный просвет, мм
125
Объем багажника, л
342
Внутри Infiniti Q60 по-спортивному спартанский. Строгие цвета, строгая
угловатая компоновка, которая, кстати, не совсем типична для марки. Q60 ориентирована прежде всего на американский рынок, и
это, кстати, прекрасно объясняет некоторое сходство оформления центральной
консоли с Chevrolet и Cadillac.
Ну и, как водится, в автомобилях подобного класса, задние
сиденья играют номинальную роль, так как места здесь – кот
наплакал.
Впереди ситуация ненамного лучше, но так как здесь больше
пространства для дизайнерского маневра, место выигрывается за счет того, что
машина как бы “окружает” пассажира. Да и смотрится это здорово.
Кресла не очень мягкие, что характерно для спорта, но
сидеть в них невероятно удобно. Было ощущение, как будто машину строили
специально для меня. Ну и боковые подушки безопасности – стандартная опция.
Дрифтуйте боком сколько угодно, дорогие товарищи!
Да и гитара в багажник вошла как влитая, до сантиметра. Я
понял. Q60 сделана специально для
музыкантов. Успешных, конечно же, с учетом ценника.
Кстати, я долго открывал багажник с брелка, пока не
обнаружил на левом фонаре маленькую малозаметную кнопку.
Японский гуманный дизайн зашел так далеко, что в
багажнике есть специальный рычажок для открытия крышки изнутри. Ну так, знаете,
на всякий случай.
Приборная панель минималистична и логична. Максимальная цифра
280 на спидометре смотрится многообещающе. Эх, пустите меня на автобан!
Сложно найти менее подходящий сезон для теста Infiniti Q60. Как же я скучал по сухому горячему асфальту, потому что тачка оказалась
не просто быстрой, а очень-очень злой. Даже несмотря на снежную кашу, столь
характерную для февраля в наших широтах, старт с места и резкое ускорение с
60-80 топят тебя в спинке сиденья и вызывают шквал соответствующих моменту
эмоций.
Три литра и четыреста пять лошадиных сил на полном
приводе – невозможно азартное и опасное (для страховой компании) сочетание.
Рулится Infiniti Q60 в комфортном режиме очень легко. Руль можно крутить
практически одним пальцем. Но стоит переключить автомобиль в спортивный режим,
как картина сразу меняется. Выхлоп начинает звучать резко, подвеска застывает,
руль наливается тяжестью, и любая дорога превращается в гоночный трек. А участники
движения как будто застывают в вязкой патоке, которую золотой нитью прошивает
мой автомобиль. Да, мой. Эмоциональное слияние с Q60 происходит практически моментально, и отдавать обратно в пресс-парк
автомобиль совсем не хочется.
Словом, карбоновые вставки в салоне более чем оправданы,
ибо такого украшения достойна только быстрая и мощная машина. Как Q60. А еще в карбоне синие вплетения, и это тоже смотрится
ярко и красиво.
Здесь целых три экрана. Один находится между циферблатами
на спидометре, еще два расположены вертикально, на центральной части торпедо. Интересно,
что мешало их объединить в один вертикальный, как в свое время сделали в Volvo?
И вот первый дизайнерский просчет. На руле находятся
кнопки, управляющие функциями автомобиля на экранах. И почему же кнопка слева
управляет экраном справа, а правая кнопка – экраном на приборной панели, то
есть, слева? Прибавим к этой путанице необходимость управлять автомобилем на
скорости – и все. Следующим этапом развития ловкости будет жонглирование на
велосипеде. Чтобы не зацикливаться на этой мысли, размещу-ка я фотографию
красивых красных спортивных саппортов. Не в тему, зато красиво.
И еще, объясните мне разницу между “отклонить” и
“отмена”. По поводу “Ок” мне все понятно, а вот японцы почему-то считают, что
здесь есть разница на две кнопки.
Еще одно свидетельство ориентира на американский рынок -
акустика Bose. Жирный американский звук. Настолько
жирный, что почти капает! Отключите по традиции все объемные опции. Это must-do для хай-энд акустики. А настройки
можно вообще не трогать. Заводские настройки если не идеальны, то максимально
близки к этому.
Подводя итог, Infiniti Q60 – роскошный автомобиль для
эгоиста, влюбленному кроме себя самого в красивые вещи. И быстрые, не будем
забывать про это, при относительно адекватном расходе топлива (13,8!).
Со мной
можно поспорить, но сочетание престижа и скорости Q60 весьма конкуретноспособно при ценнике в три миллиона, который меня очень
приятно удивил. Кстати, у меня скоро День рождения, если вы понимаете о чем я!
Обзор подготовлен специально для портала dni.ru