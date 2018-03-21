Змея – символ мудрости, поэтому, встретив ее
во сне, в скором времени ожидайте важной информации. Чтобы понять, к чему снится ее
появление, необходимо заглянуть в сонник, который поможет расшифровать тайный
смысл ночного послания.
Змея – символ мудрости, поэтому, встретив ее
во сне, в скором времени ожидайте важной информации. Чтобы понять, к чему снится ее
появление, необходимо заглянуть в сонник, который поможет расшифровать тайный
смысл ночного послания.
Так, сонник Миллера трактует змею, увиденную во
сне, как предвестник столкновения со окружающих. Вероятнее всего вас ждет
и вокруг вашей персоны со стороны близких людей. Если во
сне вас покусала змея, то сонник предупреждает о грядущих неприятностях на
. Вас может ожидать неприятный разговор с или сокращение
заработной платы.
С такой трактовкой солидарен и сонник
Ванги, змея по которому предвещает выяснение отношений с недоброжелателями.
Причем все начнется со скрытой вражды, которая впоследствии перерастет в
открытую . Если снится, что змея уползает от вас, то ожидайте прекращение конфликта
без особых усилий с вашей стороны.
Если обратиться к соннику Фрейда, то
мы сможем узнать, что змея с тремя во сне связана с ближайшим хорошим
событием, предвещающим сказочные изменения в повседневной жизни. Важно обратить
пристальное внимание на поступающую информацию от незнакомцев, чтобы
не пропустить действительно стоящее сообщение, которое изменит жизнь раз и навсегда.
Также для верного прочтения смысла
сновидения важно распознать, какой вид пресмыкающегося был в ночном видении.
Сонник рекомендует больше внимания уделить отношениям, если во сне
присутствовали ядовитые змеи. Есть вероятность, что ваша вторая половинка
что-то скрывает или имеет связь на стороне. Стоит серьезно поговорить и
постараться узнать правду, главное не переходить на повышенный тон и не провоцировать
скандал.
Чтобы выяснить, к чему снится толстая
огромная змея, сонник рекомендует вспомнить, какие эмоции вас при этом
посетили. Отчаяние от вида змеи во сне предвещает сложности с ,
сулит новые знакомства, а спокойствие и умиротворение символизируют обеспеченность.
Если змея безвредна, но способна задушить, то остерегайтесь падений и ушибов,
которые могут привести к серьезным .