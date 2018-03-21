Змея – символ мудрости, поэтому, встретив ее во сне, в скором времени ожидайте важной информации. Чтобы понять, к чему снится ее появление, необходимо заглянуть в сонник, который поможет расшифровать тайный смысл ночного послания.

Змея – символ мудрости, поэтому, встретив еево сне, в скором времени ожидайте важной информации. Чтобы понять, к чему снится еепоявление, необходимо заглянуть в сонник, который поможет расшифровать тайныйсмысл ночного послания.Так, сонник Миллера трактует змею, увиденную восне, как предвестник столкновения со окружающих. Вероятнее всего вас ждети вокруг вашей персоны со стороны близких людей. Если восне вас покусала змея, то сонник предупреждает о грядущих неприятностях на. Вас может ожидать неприятный разговор с или сокращениезаработной платы.С такой трактовкой солидарен и сонникВанги, змея по которому предвещает выяснение отношений с недоброжелателями.Причем все начнется со скрытой вражды, которая впоследствии перерастет воткрытую . Если снится, что змея уползает от вас, то ожидайте прекращение конфликтабез особых усилий с вашей стороны.Если обратиться к соннику Фрейда, томы сможем узнать, что змея с тремя во сне связана с ближайшим хорошимсобытием, предвещающим сказочные изменения в повседневной жизни. Важно обратитьпристальное внимание на поступающую информацию от незнакомцев, чтобыне пропустить действительно стоящее сообщение, которое изменит жизнь раз и навсегда.Также для верного прочтения смысласновидения важно распознать, какой вид пресмыкающегося был в ночном видении.Сонник рекомендует больше внимания уделить отношениям, если во снеприсутствовали ядовитые змеи. Есть вероятность, что ваша вторая половинкачто-то скрывает или имеет связь на стороне. Стоит серьезно поговорить ипостараться узнать правду, главное не переходить на повышенный тон и не провоцироватьскандал.Чтобы выяснить, к чему снится толстаяогромная змея, сонник рекомендует вспомнить, какие эмоции вас при этомпосетили. Отчаяние от вида змеи во сне предвещает сложности с ,сулит новые знакомства, а спокойствие и умиротворение символизируют обеспеченность.Если змея безвредна, но способна задушить, то остерегайтесь падений и ушибов,которые могут привести к серьезным .