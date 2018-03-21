Знаменитый в прошлом форвард мадридского Реала и сборной Испании Рауль в апреле начнет тренерскую карьеру в Королевском клубе. Испанский футболист, повесивший бутсы на гвоздь еще в 2015 году, получит в ближайшее время тренерский диплом.

Знаменитый в прошлом форвард мадридского "Реала" и сборной Испании Рауль в апреле начнет тренерскую карьеру в "Королевском клубе". Испанский футболист, повесивший бутсы на гвоздь еще в 2015 году, получит в ближайшее время тренерский диплом.Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Marca, Рауль Гонсалес Бланко принял предложение возглавить юношескую команду "Реала" (до 18 лет).Ранее сообщалось, что Раулю было предложено занять пост заместителя генерального директора "сливочных".