Специалисты Всероссийского НИИ переработки нефти разработали новый состав топлива, который может стать более эффективной альтернативой привычному бензину. Речь идет об особой смеси этанола и продуктов нефтепереработки, которая положительно сказывается на экономичности моторов.

Специалисты Всероссийского НИИ переработки нефти разработали новый состав топлива, который может стать более эффективной альтернативой привычному бензину. Речь идет об особой смеси этанола и продуктов нефтепереработки, которая положительно сказывается на экономичности моторов.