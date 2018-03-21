Специалисты Всероссийского НИИ переработки нефти разработали новый состав топлива, который может стать более эффективной альтернативой привычному бензину. Речь идет об особой смеси этанола и продуктов нефтепереработки, которая положительно сказывается на экономичности моторов.
<a href="http://33live.ru/novosti/21-03-2018-rossijskie-uchenye-sozdali-alternativnyj-vid-avtomobilnogo-topliva.html" target="_blank">Российские ученые создали альтернативный вид автомобильного топлива</a> - Специалисты Всероссийского НИИ переработки нефти разработали новый состав топлива, который может стать более эффективной альтернативой привычному бензину. Речь идет об особой смеси этанола и продуктов нефтепереработки, которая положительно сказывается на экономичности моторов.
[url=http://33live.ru/novosti/21-03-2018-rossijskie-uchenye-sozdali-alternativnyj-vid-avtomobilnogo-topliva.html]Российские ученые создали альтернативный вид автомобильного топлива[/url] - Специалисты Всероссийского НИИ переработки нефти разработали новый состав топлива, который может стать более эффективной альтернативой привычному бензину. Речь идет об особой смеси этанола и продуктов нефтепереработки, которая положительно сказывается на экономичности моторов.