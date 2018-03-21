Героями программы На самом деле с Дмитрием Шепелевым стали 87-летний актер Иван Краско с молодой женой Натальей и его экс-супруга – Наталья Вяль. Нынешней избраннице артиста пришлось пережить настоящий стресс.

Героями программы "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым стали 87-летнийактер Иван Краско с молодой женой Натальей и его экс-супруга – Наталья Вяль. Нынешнейизбраннице артиста пришлось пережить настоящий стресс.Наталье удалось заставить бывшую женуИвана Ивановича отправить на экспертизу их старшего сына. Но и сама девушка подвергласьнастоящей нервотрепке: ей пришлось встретиться с мужчиной,который называл себя ее отцом.Молодая жена Краско настаивает на том, что дети, рожденные в бракеИвана Ивановича и Натальи Вяль, артисту не родные. Вяль все-таки решиласьприйти на передачу и сообщила о том, что ее словам, старший сын Иван отказалсяпроходить ДНК-тест по собственному желанию.В свою очередь директор Краско Вячеслав Смородинов заявил, чтоВяль завралась. Тогда в студию пригласили Ивана Ивановича. Жуткий резонансвызвала ситуация с тем, что актер пришел на съемки в рубашке, купленной экс-супругой.В результате экспертизы все же выяснилось,что Иван Краско действительно является отцом старшего сына Вяль. "Вероятностьотцовства – 99,9%. Умоляю вас, будьте спокойны", – обратился Дмитрий Шепелев кНаталье Краско.Сам Краско пошутил, что может уйти к третьей женщине. Его, похоже,замучили подобные передачи и ДНК-тесты. "Сабиночка, спасите меня. Это моеофициальное заявление", – обратился артист к полиграфологу Пантус. АНаталье Иван Иванович посоветовал излечиться от всяких комплексов. Затем встудию позвали сыновей Краско, которых он представил публике.Кроме того, на передаче НатальюКраско ждал другой сюрприз. В студию пришел мужчина, который называет себяотцом девушки – Александр Григорян. Девушка много лет она считалапапу мертвым. Однако потом на кладбище поняла, что он скончался за два года доее появления на свет.Пройдя детектор лжи, Александр признался, что разыскивал Марину,биологическую мать Натальи. Однако, как выяснили эксперты, ему было неизвестноо беременности экс-любовницы. "У вас нет права причинять боль этойдевушке, вы не отец", – заявил Шепелев.