Трагедия в школе Шадринска Курганской области. Три ученицы, вооруженные пистолетом и ножами, расстреляли одноклассников. Детский омбудсмен утверждает, что связи нынешнего инцидента с предыдущими нападениями в российских школах нет.

Трагедия в школе Шадринска Курганской области. Три ученицы,вооруженные пистолетом и ножами, расстреляли одноклассников. Детский омбудсменутверждает, что связи нынешнего инцидента с предыдущими нападениями вроссийских школах нет.Три девочки заявились в школу, вооруженные пневматическимпистолетом и ножами. Они выманили из класса учителя, заперли дверь и открылистрельбу, рассказывают очевидцы событий."Они составили план, чтобы вывести учителя из класса.Потом закрыли кабинет, начали угрожать ученикам и открыли стрельбу. Попалиодному мальчику три или четыре выстрела в спину. Одного мальчика увезли вбольницу, ему попали в висок. Увезли, кажется, на операцию. У остальных синяки,ушибы", – рассказал один из учеников.К счастью, обошлось без жертв. Пострадали семеро детей, ониполучили ушибы и отделались синяками.В Шадринске по поручению губернатора сформирована рабочаягруппа, рассказала курганский уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина.По ее словам, участников событий отвезли в отделение полиции. Свидетелейпроисшествия опросили и направили в больницу на обследование – им нужнапсихологическая помощь, пишетЛопатина уверена, что курганский инцидент не связан сдругими подобными происшествиями в российских школах, которые участились впоследнее время. Имеется в виду, в частности, нападение на школу в Ивантеевке вконце прошлого года. Там девятиклассник заявился на урок, вооруженныйтравматическим ружьем, дымовыми шашками и ножом. Тесаком он раскроил головуучительнице, от дыма и выстрелов из "травмата" пострадали троеучеников.Позже выяснилось, что школьник планировал нападение большегода, о чем открыто писал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Его кумирами были подростки из США, устроившие бойню в учебном заведенииColumbine. В Кургане же, убеждена Лопатина, мотивы учениц были другие. Попредварительной версии, причиной стала банальная ссора одноклассников.Тем временем выясняются и другие подробности. Ровно за суткидо инцидента в школе №15 семиклассница встретилась с отцом, которыйподарил ей пневматический пистолет. "Папа вчера ей купил пистолет.Она сама призналась, когда вернулась домой", – рассказала каналуГалина Николаевна, бабушка нападавшей. По ее словам, родители 13-летней девочкиразвелись. Уже три года она вместе с мамой живет у бабушки. Почему отец вдругрешил подарить дочке оружие, женщина не знает.Мать 13-летней девочки готова взять на себя ответственностьза происшедшее. Она признает, что "упустила ребенка". По ее словам,она знала всех, с кем общалась дочь. Однако причины случившегося мать назватьне смогла.Неожиданные подробности бойни в шадринской школе выяснилоиздание Life.ru. По его данным, ученицапопросила старшую сестру помочь организовать кровавую расправу и "постоятьна шухере". Сообщается, что ученица 7 "Б" устроила стрельбу из-затого, что обиделась на своих одноклассников. Дети издевались над ее внешностью -и девочка попросила свою сестру, восьмиклассницу, помочь отомстить. Тауговорила отца купить ей пистолет. Получив "подарок", троицаотправилась на дело.Они дождались, пока учитель географии вышел из класса. Младшая ворвалась в кабинет и открыла стрельбу, пока сестра стояла у выхода из кабинетас канцелярским ножом в руках. Обе сестры задержаны, сейчас с ними работаютследователи.