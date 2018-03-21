Трагедия в школе Шадринска Курганской области. Три ученицы,
вооруженные пистолетом и ножами, расстреляли одноклассников. Детский омбудсмен
утверждает, что связи нынешнего инцидента с предыдущими нападениями в
российских школах нет.
Трагедия в школе Шадринска Курганской области. Три ученицы,
вооруженные пистолетом и ножами, расстреляли одноклассников. Детский омбудсмен
утверждает, что связи нынешнего инцидента с предыдущими нападениями в
российских школах нет.
Три девочки заявились в школу, вооруженные пневматическим
пистолетом и ножами. Они выманили из класса учителя, заперли дверь и открыли
стрельбу, рассказывают очевидцы событий.
"Они составили план, чтобы вывести учителя из класса.
Потом закрыли кабинет, начали угрожать ученикам и открыли стрельбу. Попали
одному мальчику три или четыре выстрела в спину. Одного мальчика увезли в
больницу, ему попали в висок. Увезли, кажется, на операцию. У остальных синяки,
ушибы", – рассказал один из учеников.
К счастью, обошлось без жертв. Пострадали семеро детей, они
получили ушибы и отделались синяками.
В Шадринске по поручению губернатора сформирована рабочая
группа, рассказала курганский уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина.
По ее словам, участников событий отвезли в отделение полиции. Свидетелей
происшествия опросили и направили в больницу на обследование – им нужна
психологическая помощь, пишет
Лопатина уверена, что курганский инцидент не связан с
другими подобными происшествиями в российских школах, которые участились в
последнее время. Имеется в виду, в частности, нападение на школу в Ивантеевке в
конце прошлого года. Там девятиклассник заявился на урок, вооруженный
травматическим ружьем, дымовыми шашками и ножом. Тесаком он раскроил голову
учительнице, от дыма и выстрелов из "травмата" пострадали трое
учеников.
Позже выяснилось, что школьник планировал нападение больше
года, о чем открыто писал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Его кумирами были подростки из США, устроившие бойню в учебном заведении
Columbine. В Кургане же, убеждена Лопатина, мотивы учениц были другие. По
предварительной версии, причиной стала банальная ссора одноклассников.
Тем временем выясняются и другие подробности. Ровно за сутки
до инцидента в школе №15 семиклассница встретилась с отцом, который
подарил ей пневматический пистолет. "Папа вчера ей купил пистолет.Она сама призналась, когда вернулась домой", – рассказала каналу
Галина Николаевна, бабушка нападавшей. По ее словам, родители 13-летней девочки
развелись. Уже три года она вместе с мамой живет у бабушки. Почему отец вдруг
решил подарить дочке оружие, женщина не знает.
Мать 13-летней девочки готова взять на себя ответственность
за происшедшее. Она признает, что "упустила ребенка". По ее словам,
она знала всех, с кем общалась дочь. Однако причины случившегося мать назвать
не смогла.
Неожиданные подробности бойни в шадринской школе выяснило
издание Life.ru. По его данным, ученица
попросила старшую сестру помочь организовать кровавую расправу и "постоять
на шухере". Сообщается, что ученица 7 "Б" устроила стрельбу из-за
того, что обиделась на своих одноклассников. Дети издевались над ее внешностью -
и девочка попросила свою сестру, восьмиклассницу, помочь отомстить. Та
уговорила отца купить ей пистолет. Получив "подарок", троица
отправилась на дело.
Они дождались, пока учитель географии вышел из класса. Младшая ворвалась в кабинет и открыла стрельбу, пока сестра стояла у выхода из кабинета
с канцелярским ножом в руках. Обе сестры задержаны, сейчас с ними работают
следователи.