Кабинет министров Украины даже не стал обсуждать вынесенное на повестку дня предложение. Решение о разрыве экономических отношений с Россией принято единогласно.

Кабинет министров Украины даже не стал обсуждать вынесенноена повестку дня предложение. Решение о разрыве экономических отношений сРоссией принято единогласно.Проинформировать правительство России о "судьбоносном"решении Киева поручено украинскому МИДу."Решение принято единогласно", – цитирует RT премьер-министра Украины ВладимираГройсмана.Информацию из кабмина предварило заявление украинскогопрезидента. Петр Порошенко пообещал Украине, что снабдит страну топливом,закупая газ у Катара. Украинский лидер прокомментировал сообщение о том, что контракт"Газпрома" и "Нафтогаза" разорван.Последняя официальная нить между Киевом и Москвой -дипломатическая. Но и тут украинская сторона готовится сделать шаг. 20 мартаЛьвовский областной совет обратился к высшему руководству Украины с требованиемразорвать дипотношения с Россией."Своими последними действиями Российская Федерацияпродолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины,международными договорами и принципами цивилизованного общества", – сообщилильвовские депутаты властям в Киеве.Заявление Гройсмана о разрыве экономических отношений сРоссией прокомментировал эксперт российского института стратегическогоисследования Олег Неменский. "Надо сказать, что Украина являетсягосударством, которое управляется исходя не из рациональной логики ипрагматических соображений, а с помощью идеологических посылов", – отметилНеменский. По его словам, страдать от такого разрыва будет прежде всегоукраинская экономика, которую переориентировать на Запад невозможно.