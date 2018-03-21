Кабинет министров Украины даже не стал обсуждать вынесенное
на повестку дня предложение. Решение о разрыве экономических отношений с
Россией принято единогласно.
Кабинет министров Украины даже не стал обсуждать вынесенное
на повестку дня предложение. Решение о разрыве экономических отношений с
Россией принято единогласно.
Проинформировать правительство России о "судьбоносном"
решении Киева поручено украинскому МИДу.
"Решение принято единогласно", – цитирует RT премьер-министра Украины Владимира
Гройсмана.
Информацию из кабмина предварило заявление украинского
президента. Петр Порошенко пообещал Украине, что снабдит страну топливом,
закупая газ у Катара. Украинский лидер прокомментировал сообщение о том, что контракт
"Газпрома" и "Нафтогаза" разорван.
Последняя официальная нить между Киевом и Москвой -
дипломатическая. Но и тут украинская сторона готовится сделать шаг. 20 марта
Львовский областной совет обратился к высшему руководству Украины с требованием
разорвать дипотношения с Россией.
"Своими последними действиями Российская Федерация
продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины,
международными договорами и принципами цивилизованного общества", – сообщили
львовские депутаты властям в Киеве.
Заявление Гройсмана о разрыве экономических отношений с
Россией прокомментировал эксперт российского института стратегического
исследования Олег Неменский. "Надо сказать, что Украина является
государством, которое управляется исходя не из рациональной логики и
прагматических соображений, а с помощью идеологических посылов", – отметил
Неменский. По его словам, страдать от такого разрыва будет прежде всего
украинская экономика, которую переориентировать на Запад невозможно.