Число погибших при взрыве газа в Мурманске увеличилось до трех человек – в одной из больниц скончался пострадавший мужчина. Ранее сообщалось, что жертвами происшествия стали случайный прохожий и оказавшаяся под завалами женщина.

Число погибших при взрыве газа в Мурманске увеличилось до трех человек – в одной из больниц скончался пострадавший мужчина. Ранее сообщалось, что жертвами происшествия стали случайный прохожий и оказавшаяся под завалами женщина."Только что довели информацию, что есть третья жертва — мужчина. Скончался в больнице", — рассказал "Интерфаксу" источник в экстренных службах Мурманской области.ЧП произошло 20 марта в пятиэтажке на улице Свердлова. После взрыва обрушились стены третьего, четвертого и пятого этажей первого подъезда, а ударной волной выбило стекла в соседнем доме. Момент взрыва попал в объектив камеры.Ранее начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Владимир Гусев сообщал, что в результате происшествия пострадали четверо, еще пятеро были спасены. Возбуждено уголовное дело.