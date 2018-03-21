Общее число зарегистрировавшихся участников соревнований в возрастной категории от 4 до 17 лет в этом году приближается к 400 спортсменам из различных регионов России.

III Ежегодные классификационные всероссийские детско-юношеские соревнования по фигурному катанию на коньках «На призы Ирины Слуцкой» стартуют на ледовой арене СК «Ковровец» города Коврова 23-25 марта 2018 года.Соревнования организованы по инициативе, под руководством и при личном участии заслуженного мастера спорта России, двукратной чемпионки мира, семикратной чемпионки Европы, двукратного призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой. В этом году на торжественном открытии для поддержки юных спортсменов с уникальной показательной программой выступят известные российские фигуристы одиночного катания, - заслуженный мастер спорта России Елизавета Туктамышева, и мастер спорта международного класса Максим Ковтун.Ежегодные состязания внесены в Единый Календарный План официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской области на 2018 год и позволяют спортсменам выполнить разрядные требования Единой Всероссийской спортивной классификации.Общее число зарегистрировавшихся участников соревнований в возрастной категории от 4 до 17 лет в этом году приближается к 400 спортсменам из различных регионов России. Участники соревнований награждаются медалями, дипломами, памятными призами и подарками, родители и тренеры - грамотами.Особая категория – это самые юные спортсмены, и для выявления «маленьких звездочек», а главное, для их мотивации, в соревнованиях предусмотрено выступление начинающих спортсменов младшего возраста с 4 лет в категориях «Дебют», «Новичок», «Юный фигурист».Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Ивановская областная спортивная общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках Ивановской области» и «Детско-юношеская спортивная школа фигурного катания Ирины Слуцкой».