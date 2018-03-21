Астана просит Москву выдать ей Максима Максакова. Брат
оперной певицы и экс-депутата Госдумы, по версии правоохранительных органов
Казахстана, замешан в многомиллионных аферах в этой стране.
Астана просит Москву выдать ей Максима Максакова. Брат
оперной певицы и экс-депутата Госдумы, по версии правоохранительных органов
Казахстана, замешан в многомиллионных аферах в этой стране.
Хищение акций на сумму в 10 миллионов долларов – такое
обвинение намерены выдвинуть Максиму Максакову власти Казахстана. Как
сообщается, в 2006 году он провернул аферу с крупной местной компанией
“Казвторчермет”. На брата оперной дивы завели дело за подделку и хищение
документов. Запрос о его выдаче направила в Россию генпрокуратура страны.
Максаков – мошенник со стажем. Он только в прошлом году
вышел на свободу. В России "предприниматель" отбывал срок за аферы с бюджетными средствами, передает
"Царьград.ТВ".
Ранее Dni.Ru писали о том, что прокуратура Киева попросила Генеральный секретариат Интерпола объявить в международный розыск Владимира Тюрина, который является бывшим гражданским мужем Марии Максаковой. Мужчина подозревается в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Сообщалось, что по одной из версий беглый экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, застреленный в центре Киева 23 марта 2017 года, в свое время увел Марию Максакову у "авторитетного бизнесмена" Владимира Тюрина. Прокурор Юрий Луценко был уверен, что мотивом преступления послужила банальная ревность.
Известно, что Тюрин почти 15 лет прожил в счастливом гражданском браке с Марией Максаковой, нажил с ней двоих детей, однако позже расстался с оперной дивой, ушедшей в политику. На момент женитьбы Вороненкова на Максаковой брак с Тюриным давным-давно распался. После убийства Вороненкова бизнесмен сам явился к следователям, чтобы сообщить: к преступлению он не имеет никакого отношения.