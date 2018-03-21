Установлена причастность мужчины к 9 эпизодам мошенничества и 51 эпизоду покушения на мошенничество. Материальный ущерб, причиненный гражданам, превысил 1 млн рублей...

«На основании материалов уголовного дела, расследованного СУ УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве Зеленоградским районным судом, в отношении мужчины вынесен обвинительный приговор по обвинению в мошенничестве и покушении на мошенничество и назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Сотрудники полиции установили, что фигурант звонил по телефонам жителям Зеленограда и сообщал о якобы совершенных их родственниками преступлениях, а также о том, что близкие попали в беду. За непривлечение к ответственности, а также помощи родственникам злоумышленник требовал перевода денежных средств на указанные им телефонные номера. Материальный ущерб, причиненный гражданам, превысил 1 млн рублей.В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний мужчина, отбывающий наказание в одном из исправительных учреждений Самарской области. Установлена причастность мужчины к 9 эпизодам мошенничества и 51 эпизоду покушения на мошенничество.Следственным управлением УВД по ЗелАО возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Расследование было завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Зеленоградский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Суд по совокупности преступлений частично присоединил виновному неотбытое наказание по предыдущему приговору и окончательно приговорил его к 6 годам лишения свободы.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31