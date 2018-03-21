Всемирное антидопинговое агентство продолжает ждать от российской стороны признания результатов расследования комиссии под руководством Ричарда Макларена. По словам заместителя директора WADA Роба Келера, от этого напрямую будет зависеть восстановление членства РУСАДА в организации.

Всемирное антидопинговое агентство продолжает ждать от российской стороны признания результатов расследования комиссии под руководством Ричарда Макларена. По словам заместителя директора WADA Роба Келера, от этого напрямую будет зависеть восстановление членства РУСАДА в организации.Чиновник Всемирного антидопингового агентства прокомментировал слова гендиректора РУСАДА Юрия Гануса, который заявил, что решение о восстановлении нужно принимать с помощью переговоров всех заинтересованных лиц."Нам необходимо признание доклада Макларена, без этого невозможно, в том числе, изменение культуры, о чем говорил Юрий. WADA четко дает понять, что без этого невозможно выполнение дорожной карты. Необходим диалог с властями", — приводит слова Келера ТАСС,Как известно, в докладе Макларена сообщалось о существовании в России системы поддержки допинга в спорте и неблагоприятной роли Российского антидопингового агентства в этом вопросе.