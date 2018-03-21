Специалистам удалось запустить двигательную установку ангольского спутника Angosat-1, который дрейфует на орбите с конца декабря. Это дает надежду на полное восстановление его работы.

Специалистам удалось запустить двигательную установку спутника Angosat-1.Ракета "Зенит" с ангольским спутником стартовала с космодрома Байконур 26 декабря 2017 года. Через некоторое время с ним была потеряна связь. С этого момента он находится в неуправляемом режиме и дрейфует на орбите.Сейчас Angosat-1 находится вне зоны видимости станций управления в России и Анголе. В зону видимости он войдет в начале апреля. Как сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, было проведено тестовое включение двигательной установки космического аппарата. Это позволяет рассчитывать на восстановление его работоспособности и выведение в нужную точку стояния.