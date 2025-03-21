В Киржачском районе смогут производить кондиционеры «Ericsson». Впервые в РФ товарный знак компании, покинувшей российский рынок, зарегистрировали за российским производителем. Как сообщает

В Киржачском районе смогут производить кондиционеры «Ericsson». Впервые в РФ товарный знак компании, покинувшей российский рынок, зарегистрировали за российским производителем. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс», Роспатент передал бренд шведского производителя «Русклимату», основное производство которого располагается под Киржачом. Ранее издание рассказывало: весной прошлого года «Р-Климат» подал в суд с намерением снять правовую охрану товарного