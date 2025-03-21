В будущую субботу, 22 марта, в Палатах проведут первый Книжный фестиваль выходного дня. Программа поистине культурная: лекции, дискуссии, мастер-классы, просмотр фильма, виниловый диджей-сет и

В будущую субботу, 22 марта, в Палатах проведут первый Книжный фестиваль выходного дня. Программа поистине культурная: лекции, дискуссии, мастер-классы, просмотр фильма, виниловый диджей-сет и распродажа книг нон-фикшн. Об этом рассказали в пресс-службе ВСМЗ. Один из самых интересных моментов это, конечно, распродажа книг, которые в обычных магазинах сейчас стоят космических денег. Организаторы предложат гостям 1500 книг