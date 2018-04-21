В нижней палате парламента заявили о необходимости последовательного решения проблемы импортозамещения лекарств. Депутаты призывают к снижению зависимости от иностранных фармкомпаний, отмечая, что проект закона об ответных мерах на западные санкции помог выявить эту проблему.

В нижней палате парламента заявили о необходимости последовательного решения проблемы импортозамещения лекарств. Депутаты призывают к снижению зависимости от иностранных фармкомпаний, отмечая, что проект закона об ответных мерах на западные санкции помог выявить эту проблему.Как отметил глава комитета Госдумы по охране здоровьяДмитрий Морозов, при лечении сложных заболеваний, редких болезней,онкологической патологии наша страна по-прежнему находится в зависимости отфармфирм других государств. "И этов любом случае не отвечает национальным интересам и не способствует развитиюсобственной промышленности", – сказал он.По словам Морозова, жители нашей страны ждут от кабмина иМинздрава (а также других профильных ведомств) понятных мер "по допускулекарств на отечественный рынок, усиления работы по контролю качества лекарстви ценовой политики, и в конечном счете последовательного решения задачиимпортозамещения".Этот вопрос остается в приоритете Госдумы, отметилпарламентарий. Он является "одним из важнейших в обеспечении прав гражданстраны", подчеркнул депутат."Очевидно, что проблема импортозамещения лекарств имедицинской техники составит актуальную повестку взаимодействия со следующимсоставом правительства и министерства здравоохранения".В то же время, сказала глава комитета Госдумы по контролю ирегламенту Ольга Савастьянова, попытка переложить Минздравом ответственность задоступность качественных лекарств на другие министерства некорректна. Онанапомнила, что "в соответствии с положениями и регламентирующими документами заполитику в области фармацевтической деятельности, включая обеспечение качества,эффективности и безопасности лекарственных средств для медицинского примененияотвечает министерство здравоохранения"."Пути решения этой проблемы также относятся ккомпетенции министерства"."На наш взгляд, министерству надо более активновключаться в работу по обеспечению качественными лекарственными препаратами иискать пути решения", – подчеркнула она, отметив, что тот вопрос длядепутатов является одним из приоритетных, и комитет возьмет этот вопрос наособый контроль. Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, чтоответственность Минздрава за проблемы в лекарственном обеспечении граждан будетобсуждаться при рассмотрении кандидатуры главы правительства в нижней палатепарламента.