Полицейскими установлено, что мужчина оформил кредитную карту, предоставив сотрудникам банка заведомо ложные данные.

В середине апреля текущего года отделением дознания ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).Полицейскими установлено, что несколькими месяцами ранее мужчина при оформлении кредитной карты в одном из банков предоставил сотрудникам заведомо ложные данные о своем месте работы. Получив карту, подозреваемый обналичил деньги в сумме 18 000 рублей, которые впоследствии потратил на собственные нужды. Намерения погашать задолженность мужчина не имел.В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.Расследование уголовного дела продолжается