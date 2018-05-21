Президент Палестины Махмуд Аббас попал в больницу – после недавно перенесенной операции на ухе у него развилось воспаление. Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат заявил, что 83-летний Аббас чувствует себя хорошо и покинет больницу в ближайшие несколько дней.

Президент Палестины Махмуд Аббас попал в больницу – после недавно перенесенной операции на ухе у него развилось воспаление, сообщили израильские СМИ.Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат заявил, что 83-летний Аббас чувствует себя хорошо и покинет больницу в ближайшие несколько дней."Я был с ним, мы разговаривали и смеялись. Можете меня цитировать: президент в очень хорошем состоянии. Я думаю, что он останется в больнице до завтра или послезавтра", — приводит слова Орейката РИА Новости.