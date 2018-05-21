Артур Согомонян не может смотреть, как безобразно ведет себя Первый канал, потворствуя Виталине Цымбалюк-Романовской. Три десятка эфиров из ада под названием Пусть говорят с участием молодой пианистки, не прошли бесследно для Армена Борисовича – ему стало плохо с сердцем.

Артур Согомонян не может смотреть, как безобразно ведет себя Первый канал, потворствуя Виталине Цымбалюк-Романовской. Три десятка эфиров из ада под названием "Пусть говорят" с участием "молодой пианистки", не прошли бесследно для Армена Борисовича – ему стало плохо с сердцем.В одной из последних передач, по мнению Артур Согомонян, создатели перешли черту закона, не говоря уже о морали. "Они сняли на скрытую камеру Армена Борисовича, когда он выходил из больницы, и, несмотря на неоднократные официальные требования о запрете, смонтировали, замедлили сьемку, наложили трагическую музыку и выложили это в эфир. Цинизм создателей этого ток-шоу не имеет предела. Сначала довели уважаемого человека до криза, а затем активно смаковали, как болезненно он выглядит!", – возмущается Согомонян.Всего с осени прошлого года в эфир вышло почти тридцать программ "Пусть говорят", посвященных теме скандального развода Джигарханяна."Не сдержала слез: Виталина увидела Джигарханяна", "Звонок Джигарханяну: Виталине грозит тюрьма?", "Покаяние Виталины", "Последний шанс: Виталина и Джигарханян снова вместе?", "Призрак Виталины в новой жизни Джигарханяна", "Честь семьи Джигарханяна: встреча, которой ищет Виталина" – от тем передач Дмитрия Борисова стынет кровь.Но по мнению Артура Согомоняна, у создателей этих мерзопакостных ток-шоу "нет ничего святого, их интересуют только рейтинги передач и деньги". Причем почему Борисов и иже с ним ведут себя так гадко, друг Джигарханяна не знает. "Я сам удивлен, почему именно Первый канал так жестоко добивает Армена Борисовича, ведь именно в этом канале большая доля принадлежит государству! В прошлом году я начал общаться с руководством канала, познакомил с Армен Борисовичем. Они неоднократно встречались, видели все своими глазами. Обещали корректно закончить всю эту шумиху, еще в прошлом году. А запустили новую серию программ, основанных на сплетнях и клевете, прекрасно понимая, как это отражается на здоровье Народного артиста!Согомонян подчеркнул, что на Первый канал неоднократно направляли официальный запрет на использование образа Армена Борисовича: "Я лично обращался к руководителю Первого канала Константину Эрнсту. Нами были направлены письма во все государственные органы, которые могут как-то повлиять на политику Первого канала страны. Из всех инстанций приходят официальные отписки. Не официально мне сказали, что программы расписаны до сентября и вряд ли кто-то будет вмешиваться".В итоге Согомонян написал заявление в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дела по статье 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Если это деяние совершено лицом с использованием служебного положения, как в случае с ведущим "Пусть говорят" Дмитрием Борисовым, то оно может грозить лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.Но Первый канал не сдается. Сначала звонили общие знакомые с просьбами забрать заявление. Затем стали поступать звонки от руководства канала с откровенными угрозами. Говорили, что мы не понимаем, с кем связались, что нас ждут большие личные проблемы", – цитирует Согомоняна