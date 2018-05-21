17 мая состоялась российская премьера фильма Дэдпул-2, в которой снялся Брэд Питт. Голливудский красавчик сыграл в нем за чашку кофе.

17 маясостоялась российская премьера фильма "Дэдпул-2", в которой снялсяБрэд Питт. Голливудский красавчик сыграл в немза чашку кофе.Ленте удалось стать лидером российского и американского прокатов. При этом в фильме обнаружилимножество отсылок.Брэду Питту досталась роль Невидимки. Его герой погибво время того, как совершал прыжок из вертолета, передает Cnet.com.Также сталоизвестно, что актер не требовал гонорар за участие в проекте. Причиной тому – дружбас Райаном Рейнольдсом, который сыграл главного персонажа фильма – Дэдпула.Брэд Питт попросилтолько оплатить одну чашку кофе. Выпил ее актер во время работы.Режиссером фантастического боевика выступил Дэвид Линч. Актеры: Морена Баккарин, ТиДжей Миллер, ДжошБролин, Райан Рейнольдс, Билл Скарсгард, Брианна Хилдебранд, Зази Битц, идругие. Отметим, в картине герояждут новые враги и друзья, а также ситуации разной степени остроты и нелепости.Поклонники первой части, скорее всего, останутся довольны.Отметим, в настоящее время личная жизнь Брэда Питтанасыщена бурными страстями. Говорят,что артист и тщательно скрывает свой роман с коллегой по творческому цеху ДженниферЭнистон. При этом звезда прикрывается отношениями скрасоткой-архитектором Нэри Оксман, а Джен строит из себя независимуюодиночку.