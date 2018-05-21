У Романа Абрамовича закончился срок предыдущей визы в Великобританию. Продлевать новую ему продлевать не спешат.

У Романа Абрамовича закончился срок предыдущейвизы в Великобританию. Продлевать новую ему продлевать не спешат.Новую визу миллиардер не можетполучить уже три недели. Британские депутаты заявили о необходимостиужесточить свою политику по отношению к "связанным с Кремлем" лицам.Эксперты считают, что этоможет быть намеком в адрес Романа Абрамовича. В окружении бизнесменасчитают, что визу все еще не дали из-за волокиты.Политолог и экономист НикитаКричевский полагает, что британской жизни владельца футбольного клуба "Челси"может настать конец. В феврале в Британии силу вступил закон"О криминальных финансах", позволяющий местным судам наложить арестна собственность иностранцев, если они признают источник его происхождения"сомнительным" и Абрамович в этом случае не станет исключением,передаетКричевский уверен, что британские власти уже вплотную занимаютсяактивами предпринимателя. "Они оформлены своеобразно – на британскиекомпании, которые через дочек принадлежат оффшорам. Копаться придется долго.Однако надо иметь ввиду, что хоть этот каток и едет медленно,но он обязательно доедет", – говорит экономист.Прокомментировал в своем Instagram ситуацию с документами Романа Абрамовича и знаменитый актерСтанислав Садальский. "Отчелсили бедолагу. Чемодан. Вокзал. Чукотка. Нукак, англичанам не стыдно?", – написал артист. Он назвал ихнеблагодарными, поскольку наши предприниматели вложили в Великобританию огромныеденьги. 2Миллиардеру Роману Абрамовичу, пока отказали в продлении британской визы",– констатировал Садальский.