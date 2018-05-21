Самолет авиакомпании Алроса, который в воскресенье должен был выполнять рейс Санкт-Петербург – Москва – Мирный, отправили из Пулково с почти шестичасовым опозданием.

Самолет авиакомпании "Алроса", который в воскресенье должен был выполнять рейс Санкт-Петербург – Москва – Мирный, отправили из Пулково с почти шестичасовым опозданием.Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы", у самолета при разгоне возникли проблемы с одним из двигателей, поэтому командир прервал взлет. На борту лайнера находились 156 пассажиров. Рейс был отложен, и самолет вылетел в пункт назначения только в 19:27 по московскому времени.В настоящее время на месте работают сотрудники Ленинградского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР – они установят обстоятельства и причины происшедшего и затем дадут правовую оценку.