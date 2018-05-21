Алла Пугачева трогательно поздравила своего старшего внука Никиту Преснякова. Примадонна опубликовала кадры из семейного архива.

Алла Пугачева трогательно поздравила своего старшего внукаНикиту Преснякова. Примадонна опубликовала кадры из семейного архива.В своем Instagram Алла Борисовна поделилась видеозаписью. Наней запечатлена выписка из роддома ее внука Никиты. Владимир Пресняков-младший выходитиз дверей заграничного лечебного заведения. В руке он бережно несетбелоснежную люльку."Володь, ну ты счастлив?". – спрашивает Преснякова кто-то. "Нуконечно!", – с гордостью отвечает новоиспеченный папаша, а в это время Пугачева в коротеньком платье снимает внука на видеокамеру. Далее все звездное семейство направляется кмашине. "Может Рэем назовем?", – спрашивает Примадонна. "Нет", – закричал Владимир, помещая колыбель на заднее сидение автомобиля.Под видео исполнительница кратно написала: "Незабываемо". Занесколько часов пост набрал более 300 тысяч просмотров и множествокомментариев.Почитатели Пугачевой поздравили внука Примадонну с днем рождениявнука и пожелали Никите Преснякову всего наилучшего. "Поздравляю с именинником, Алла Борисовна!!! Достойныйвнук!!!! 👍👍👍👍👍🍾🍾🍾🍾🍾(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какиемилые, молодые родители!!! А бабушка бесподобна, как всегда неотразима,лучшая!!! Счастливый внук, золотой получился. Всем счастья, здоровья, всехземных благ!", "Никита талантливый,красивый,с обаятельной улыбкой!Счастья ему и всей вашей семье💐💐💐", "Классноевидео)))от души поздравляю😚😚😚счастье и долгих лет жизни😚😚😚😚😚", – писали поклонники.Отметим, что несколькими часами ранееАлла Борисовна опубликовала трогательный снимок, на котором она держит ещесовсем маленького Никиту. "Я рада,что измаленького мальчика,который летал со мной на гастроли,вырос большой музыкант ипевец.Удачи тебе во всем,любви и здоровья.С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!",-сопроводила фото исполнительница.Добавим, что сегодня, 21 мая Никите Преснякову исполняется27 лет. Никита– сын певицы Кристины Орбакайтеот музыканта Владимира Преснякова.